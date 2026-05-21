Nhà đầu tư mua bán cổ phiếu có thể phải thực hiện xác thực sinh trắc học

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán với nhiều quy định mới để tăng bảo mật, minh bạch và chống các hành vi thao túng. Trong đó có quy định về xác thực sinh trắc học trong giao dịch cổ phiếu.

Cụ thể theo dự thảo, có 6 hình thức xác thực giao dịch điện tử như mã khóa bí mật dùng một lần (OTP), khớp đúng thông tin sinh trắc học, xác thực khớp đúng thông tin sinh trắc học thiết bị, xác thực Fast IDentity Online - FIDO, xác thực hai kênh và xác thực chữ ký số. Trong đó, thông tin sinh trắc học của khách hàng phải được đối chiếu với dữ liệu sinh trắc học lưu trong chip của căn cước công dân, tài khoản VNeID hoặc trong cơ sở dữ liệu của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán trực tuyến. Việc xác thực hai kênh yêu cầu có hiệu lực tối đa trong vòng 5 phút kể từ thời điểm hệ thống tạo yêu cầu xác thực.

Nhà đầu tư mua bán cổ phiếu có thể phải xác thực sinh trắc học ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung quy định về các hình thức xác thực OTP và yêu cầu đáp ứng đối với từng hình thức. Chẳng hạn, OTP gửi tới khách hàng phải kèm thông tin thông báo để khách hàng nhận biết được mục đích của OTP; OTP có hiệu lực tối đa 5 phút kể từ thời điểm được hệ thống tạo.

Đối với xác thực khớp đúng thông tin sinh trắc học khuôn mặt, yêu cầu nhà đầu tư tần suất thực hiện ít nhất một lần tại giao dịch đầu tiên của mỗi phiên đăng nhập. Nếu nhà đầu tư liên tiếp xác thực sai (tối đa 10 lần), tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán khóa chức năng và chỉ mở lại sau khi kiểm tra, nhận biết khách hàng. Thời gian thực hiện khớp đúng thông tin sinh trắc học tối đa 03 phút kể từ thời điểm hệ thống ghi nhận yêu cầu xác thực của khách hàng... Tổ chức cung cấp dịch vụ phải có biện pháp kỹ thuật để việc xác thực và mua bán chứng khoán được thực hiện trên cùng một thiết bị. Điều này nhằm hạn chế hành vi gian lận, tăng khả năng kiểm soát người giao dịch và người sở hữu tài khoản là một.

Việc xác thực sinh trắc học cũng được yêu cầu đối với giao dịch mở, đóng tài khoản chứng khoán và rút, chuyển tiền trên 10 triệu đồng. Theo dự thảo, quy định này tương tự ngân hàng đang thực hiện, nhằm bảo vệ an toàn cho tài sản của khách hàng.

Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng công nghệ sinh trắc học trong việc nhận diện và xác thực khách hàng, bao gồm việc đối chiếu, khớp đúng thông tin sinh trắc học của khách hàng (với dữ liệu sinh trắc học của khách hàng đã được thu thập, lưu trữ theo quy định) trong quá trình mở tài khoản và thực hiện giao dịch, góp phần nâng cao độ chính xác và hạn chế rủi ro giả mạo. Song song, triển khai các giải pháp xác thực điện tử có độ tin cậy cao (xác thực hai yếu tố, xác thực dựa trên thiết bị hoặc các yếu tố bảo mật nâng cao khác) nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật trong quá trình truy cập và thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến. Triển khai giao diện lập trình ứng dụng (API) tạo điều kiện cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán tích hợp hệ thống với các đối tác, phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính số, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên thị trường chứng khoán.

Các quy định này góp phần nâng cao mức độ tự động hóa, tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và thúc đẩy phát triển các mô hình dịch vụ mới trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường tài chính hiện đại, góp phần hiện đại hóa hạ tầng thị trường chứng khoán, nâng cao tính minh bạch, an toàn và hiệu quả của hoạt động giao dịch chứng khoán.