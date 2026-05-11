Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chứng khoán

SSI nói gì khi hệ thống giao dịch chứng khoán bị 'đơ'?

Mai Phương
Mai Phương
11/05/2026 11:39 GMT+7

Hệ thống giao dịch của Công ty chứng khoán SSI bị đứng hình khi thị trường mở cửa phiên đầu tuần.

Sáng nay (11.5), hệ thống giao dịch của SSI bị ngắt kết nối khiến các nhà đầu tư không thể giao dịch. Ngay từ thời điểm thị trường mở cửa phiên giao dịch, một số nhà đầu tư đã cho biết không cả website và app của SSI đều không thể đăng nhập được  vào tài khoản.

Đến sau 10 giờ 30, SSI phát đi thông báo cho biết vào khoảng thời gian từ 9 giờ 5 phút đến 10 giờ sáng 11.5, hệ thống ghi nhận sự cố kết nối dẫn đến gián đoạn việc đăng nhập của khách hàng vào iBoard App/Web. Hiện sự cố đã được khắc phục, việc đăng nhập trên tất cả các kênh đã trở lại bình thường và thông suốt. Trước những bất tiện trong quá trình sử dụng dịch vụ, SSI xin gửi lời xin lỗi chân thành tới quý khách và mong nhận được sự cảm thông từ phía khách hàng. SSI sẽ tiếp tục nỗ lực đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ. 

SSI nói gì khi hệ thống giao dịch chứng khoán bị 'đơ'? - Ảnh 1.

Hệ thống giao dịch chứng khoán của SSI bị đơ sáng 11.5

ẢNH: NGỌC THẮNG

Đây không phải là lần đầu tiên hệ thống của SSI bị lỗi. Trước đó trong phiên chiều ngày 6.5, một số nhà đầu tư cũng cho biết không thể đăng nhập vào tài khoản tại SSI. Lỗi này sẽ khiến nhà đầu tư có thể bị thiệt hại do không thể mua, bán kịp thời theo giao dịch của thị trường.

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số đang tiếp tục tăng điểm và lập kỷ lục mới. Hết phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index tăng 5,92 điểm lên trên 1.921 điểm và HNX-Index tăng 1,8 điểm lên 248,29 điểm. Tuy nhiên số lượng cổ phiếu  giảm giá lại chiếm áp đảo. Đây là tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" khiến các nhà đầu tư không thể vui dù chứng khoán lập đỉnh. Thanh khoản trong phiên sáng ở mức bình thường với sàn HOSE có giá trị giao dịch hơn 11.621 tỉ đồng; sàn Hà Nội có giá trị giao dịch gồm HNX và UPCoM có giá trị giao dịch hơn 658 tỉ đồng. 

Nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục tăng trong tuần này. Theo báo cáo của ABS, trong tháng 5, nhiều thông tin tích cực liên tục xuất hiện, góp phần cải thiện sức hút của thị trường Việt Nam đối với dòng vốn quốc tế. Đáng chú ý, Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”. Đồng thời, nhiều thông tin cho rằng Việt Nam có thể được đưa vào danh sách theo dõi của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6, khi Việt Nam đã đạt 10/18 tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường và đang tiếp tục cải thiện các tiêu chí còn lại. Trong khi đó, dòng tiền nội được kỳ vọng cải thiện nhờ áp lực vĩ mô phần nào được giải tỏa... Vì vậy, công ty này dự báo VN-Index tiếp diễn đà tăng giá lên vùng gần nhất 1.950 - 2.018 điểm.


Tin liên quan

SSI cam kết mang lại lợi nhuận cho cổ đông

SSI cam kết mang lại lợi nhuận cho cổ đông

Ngày 23.4, Công ty CP chứng khoán SSI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

SSI nhà đầu tư chứng khoán Vn-index
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận