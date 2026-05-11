SSI nói gì khi hệ thống giao dịch chứng khoán bị 'đơ'?

Sáng nay (11.5), hệ thống giao dịch của SSI bị ngắt kết nối khiến các nhà đầu tư không thể giao dịch. Ngay từ thời điểm thị trường mở cửa phiên giao dịch, một số nhà đầu tư đã cho biết không cả website và app của SSI đều không thể đăng nhập được vào tài khoản.

Đến sau 10 giờ 30, SSI phát đi thông báo cho biết vào khoảng thời gian từ 9 giờ 5 phút đến 10 giờ sáng 11.5, hệ thống ghi nhận sự cố kết nối dẫn đến gián đoạn việc đăng nhập của khách hàng vào iBoard App/Web. Hiện sự cố đã được khắc phục, việc đăng nhập trên tất cả các kênh đã trở lại bình thường và thông suốt. Trước những bất tiện trong quá trình sử dụng dịch vụ, SSI xin gửi lời xin lỗi chân thành tới quý khách và mong nhận được sự cảm thông từ phía khách hàng. SSI sẽ tiếp tục nỗ lực đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đây không phải là lần đầu tiên hệ thống của SSI bị lỗi. Trước đó trong phiên chiều ngày 6.5, một số nhà đầu tư cũng cho biết không thể đăng nhập vào tài khoản tại SSI. Lỗi này sẽ khiến nhà đầu tư có thể bị thiệt hại do không thể mua, bán kịp thời theo giao dịch của thị trường.

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số đang tiếp tục tăng điểm và lập kỷ lục mới. Hết phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index tăng 5,92 điểm lên trên 1.921 điểm và HNX-Index tăng 1,8 điểm lên 248,29 điểm. Tuy nhiên số lượng cổ phiếu giảm giá lại chiếm áp đảo. Đây là tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" khiến các nhà đầu tư không thể vui dù chứng khoán lập đỉnh. Thanh khoản trong phiên sáng ở mức bình thường với sàn HOSE có giá trị giao dịch hơn 11.621 tỉ đồng; sàn Hà Nội có giá trị giao dịch gồm HNX và UPCoM có giá trị giao dịch hơn 658 tỉ đồng.

Nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục tăng trong tuần này. Theo báo cáo của ABS, trong tháng 5, nhiều thông tin tích cực liên tục xuất hiện, góp phần cải thiện sức hút của thị trường Việt Nam đối với dòng vốn quốc tế. Đáng chú ý, Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”. Đồng thời, nhiều thông tin cho rằng Việt Nam có thể được đưa vào danh sách theo dõi của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6, khi Việt Nam đã đạt 10/18 tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường và đang tiếp tục cải thiện các tiêu chí còn lại. Trong khi đó, dòng tiền nội được kỳ vọng cải thiện nhờ áp lực vĩ mô phần nào được giải tỏa... Vì vậy, công ty này dự báo VN-Index tiếp diễn đà tăng giá lên vùng gần nhất 1.950 - 2.018 điểm.



