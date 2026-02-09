Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chứng khoán

SSI đồng hành cùng Coteccons hoàn tất phát hành trái phiếu trị giá 1.400 tỉ đồng

Mai Phương
Mai Phương
09/02/2026 16:38 GMT+7

Công ty CP Xây dựng Coteccons công bố hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị huy động 1.400 tỉ đồng.

Công ty CP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD) công bố hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, với 14 triệu trái phiếu được phân phối hết, tổng giá trị huy động 1.400 tỉ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm.

Công ty chứng khoán SSI đã đồng hành thương vụ này với vai trò tư vấn và phân phối, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai giao dịch theo đúng quy trình chào bán ra công chúng và kết nối hiệu quả với nhà đầu tư. 

SSI đồng hành cùng Coteccons hoàn tất phát hành trái phiếu trị giá 1.400 tỉ đồng- Ảnh 1.

SSI đồng hành cùng Coteccons hoàn tất phát hành trái phiếu ra công chúng với trị giá 1.400 tỉ đồng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Với nền tảng phân phối đa kênh và năng lực tư vấn thị trường vốn, SSI tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các hoạt động huy động vốn chuẩn mực, hướng tới đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam thông qua các giao dịch công khai, minh bạch và nâng chuẩn quản trị.

Trước đó, trong tháng 1.2026, SSI cũng đồng hành cùng BIDV trong thương vụ phát hành riêng lẻ khoảng 10.000 tỉ đồng với vai trò tư vấn cấu trúc và kết nối nhà đầu tư. Đợt phát hành này có sự tham gia của 33 nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.

Chuỗi giao dịch ngay đầu năm 2026 này cho thấy nhu cầu huy động vốn trên thị trường vốn đang gia tăng và năng lực của SSI trong việc triển khai các giải pháp huy động vốn. Trao đổi về các giao dịch, ông Thomas Nguyễn - Giám đốc thị trường nước ngoài chia sẻ: "Chuỗi thương vụ gần đây - từ phát hành riêng lẻ của BIDV đến đợt chào bán trái phiếu ra công chúng của Coteccons - cho thấy nền tảng dẫn dắt thị trường của SSI, năng lực toàn diện trong việc cấu trúc và phân phối các giao dịch trên cả thị trường cổ phiếu lẫn thu nhập cố định, cùng mạng lưới nhà đầu tư mạnh trong nước và quốc tế. Ngày càng nhiều khách hàng toàn cầu và trong nước lựa chọn SSI là đối tác ưu tiên".

Ngân hàng ồ ạt phát hành trái phiếu huy động vốn

Ngân hàng ồ ạt phát hành trái phiếu huy động vốn

Các ngân hàng tiếp tục là nhóm phát hành trái phiếu nhiều nhất trên thị trường.

