SSI cam kết mang lại lợi nhuận cho cổ đông

Mai Phương
Mai Phương
23/04/2026 17:22 GMT+7

Ngày 23.4, Công ty CP chứng khoán SSI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại TP.HCM

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị SSI đánh giá, thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng là bước tiến tiếp theo của quá trình phát triển thị trường trong 26 năm qua. Từ giai đoạn mơ ước nâng hạng thì nay đang thành sự thật và vươn tới mục tiêu cao hơn, nhà đầu tư cũng đã nâng tầm. Thị trường chứng khoán phát triển hơn, không đơn thuần mua bán - lướt sóng, thói quen và văn hóa đầu tư đã thay đổi. Đây là điểm tích cực để xây dựng thị trường chứng khoán bền vững hơn.

SSI cam kết mang lại lợi nhuận cho cổ đông- Ảnh 1.

SSI cam kết mang lại lợi nhuận cho cổ đông

Kết quả kinh doanh năm 2025 của SSI cao nhất lịch sử 25 năm thành lập với doanh thu thuần hợp nhất 13.112 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.107 tỉ đồng, tăng lần lượt 52% và 43% so với năm 2024. Kết quả này cũng đưa lại cổ tức cho cổ đông cao nhất lịch sử với tổng tỷ lệ 30%, gồm cổ tức tiền mặt 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu và cổ tức bằng cổ phiếu 20%.

Đà tăng trưởng này tiếp tục kéo dài sang quý 1/2026 khi doanh thu công ty mẹ tăng 46% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 1.600 tỉ đồng - dẫn đầu toàn ngành chứng khoán. Từ đó, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của SSI được đề ra với doanh thu hợp nhất đạt 15.660 tỉ đồng, tăng 19% so với năm 2025 và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.838 tỉ đồng, tăng 15%. Theo Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thông, nếu nhìn vào số tăng trưởng 15% thì có thể không nhiều nhưng con số tuyệt đối tăng thêm là 800 tỉ đồng. Năm 2025, SSI chứng kiến nhiều sự bùng nổ của thị trường nên kết quả kinh doanh khá tốt. Việc tính toán kết quả kinh doanh được tổng kết từ các bộ phận, kết hợp tình trạng vĩ mô thị trường. Quý 1 vừa qua, SSI là đơn vị có lợi nhuận tốt nhất và công ty kỳ vọng từ giờ tới cuối năm tình hình sẽ tốt hơn giúp công ty đạt kế hoạch.

Tại đại hội, SSI cũng trình phương án tăng vốn để phục vụ mở rộng kinh doanh. Cụ thể, phát hành cổ phiếu thưởng từ vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5:1 - cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Tổng vốn dự kiến thu về khoảng hơn 5.000 tỉ đồng dùng để bổ sung năng lực cho vay ký quỹ. Song song, công ty phát hành ESOP tối đa 10 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và hạn chế chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 20% sau 3 năm. Đồng thời, công ty cũng tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu đã được Đại hội cổ đông thường niên 2025 thông qua. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ SSI sẽ đạt 30.000 tỉ đồng - tiếp tục giữ vị thế công ty chứng khoán có vốn điều lệ cao nhất tại Việt Nam...

Khám phá thêm chủ đề

SSI lợi nhuận Thị trường chứng khoán
