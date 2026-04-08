Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chứng khoán

Nóng: FTSE Russell xác nhận thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ tháng 9

Mai Phương
08/04/2026 06:51 GMT+7

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức được nâng hạng vào tháng 9.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, khoảng 3 giờ sáng ngày 8.4, FTSE Russell đã công bố kết quả rà soát giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại thị trường chứng khoán tháng 3.2026. Thông báo của FTSE Russell ghi nhận những tiến triển quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nội dung về việc tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua công ty chứng khoán toàn cầu; đồng thời, chính thức xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) đã được công bố vào tháng 10.2025.

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức được nâng hạng từ tháng 9.2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo FTSE Russell, việc ban hành Thông tư 08/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính đã chính thức thiết lập khuôn khổ pháp lý đảm bảo khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua công ty chứng khoán toàn cầu, đồng thời, cải thiện các quy định liên quan đến cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (Non-Prefunding). Các cơ quan quản lý, công ty chứng khoán trong nước, công ty chứng khoán toàn cầu, ngân hàng lưu ký cùng các nhà đầu tư tổ chức quốc tế đã thống nhất mô hình triển khai thực hiện theo các cơ chế mới nêu trên.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Chỉ số của FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE chính thức triển khai từ ngày 21.9.2026.

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định, phù hợp với điều kiện của thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp với thông lệ của tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell, bắt đầu từ tháng 9.2026 và hoàn tất vào tháng 9.2027. Đồng thời, FTSE Russell cũng công bố danh mục cổ phiếu Việt Nam đáp ứng các tiêu chí sàng lọc đủ điều kiện của chỉ số FTSE Global All Cap dựa trên dữ liệu tính đến thời điểm kết thúc giao dịch ngày 31.12.2025. Danh mục dự kiến gồm hàng loạt các cổ phiếu bluechips như HPG, VCB, BID, VIC, VHM, MSN, FPT, VNM, SSI...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh: Việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là bước ngoặt quan trọng khẳng định sự phát triển, sự công nhận của cộng đồng đầu tư toàn cầu đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế quy mô lớn, nâng cao thanh khoản và củng cố vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận