Nhiều tỉ USD sắp 'chảy' vào thị trường chứng khoán Việt?

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán nhà nước (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 20.3, tại Hà Nội, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Bùi Hoàng Hải cho biết, năm qua, nhiều tập đoàn, định chế tài chính, quản lý tài sản lớn nhất thế giới như UBS, Morgan Stanley… bày tỏ rất quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đại diện của họ đều đã đến Việt Nam, làm việc rất chặt chẽ với cơ quan quản lý. Hiện nay, nhiều tổ chức đã hoàn thành các bước chuẩn bị để có thể ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với các công ty chứng khoán, chuẩn bị tham gia thị trường.

Theo ông Thomas Nguyen, Giám đốc Thị trường nước ngoài của SSI, chỉ trong vài tháng gần đây, SSI đã gặp gỡ nhà đầu tư và các công ty môi giới tại những trung tâm tài chính toàn cầu như New York, London, Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc).

Các định chế toàn cầu như Morgan Stanley, UBS và Barclays ngày càng tập trung vào Việt Nam, đang chuẩn bị để giao dịch thị trường chủ động hơn theo khung môi giới toàn cầu.

"Chúng tôi kỳ vọng các nhà môi giới toàn cầu này sẽ mang đến không chỉ khoảng 1,5 tỉ USD dòng vốn thụ động trực tiếp liên quan đến việc nâng hạng, mà còn thêm 2 - 5 tỉ USD từ các quỹ chủ động của khách hàng họ trên toàn thế giới", ông Thomas Nguyen nói.

Theo SSI, thị trường Việt Nam cần tiếp tục mở rộng nguồn cung hàng hóa. Ba nhóm trọng tâm được nhấn mạnh gồm: doanh nghiệp FDI; doanh nghiệp công nghệ; đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đưa các doanh nghiệp này ra thị trường vốn.

"Trên phạm vi toàn cầu, các doanh nghiệp công nghệ thường là động lực chính của diễn biến chỉ số và tâm điểm quan tâm của nhà đầu tư.

Khi nghĩ đến thị trường Mỹ, chúng ta nghĩ đến Nvidia, Meta, Apple - những doanh nghiệp dẫn dắt thị trường. Nhiều nhà đầu tư quốc tế bày tỏ sự ngạc nhiên về số lượng còn khá khiêm tốn các doanh nghiệp công nghệ niêm yết tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế số năng động của đất nước", ông Thomas Nguyen cho biết.

Vị này đánh giá, các yêu cầu niêm yết trên HOSE về điều kiện có lãi, vốn được thiết kế để bảo vệ nhà đầu tư cá nhân, đang tạo ra rào cản đối với nhiều doanh nghiệp công nghệ khi muốn IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng).

Để xử lý vấn đề này, Việt Nam có thể cân nhắc thiết lập một sàn giao dịch chuyên biệt, tương tự ChiNext tại Thâm Quyến (Trung Quốc) hoặc KOSDAQ tại Hàn Quốc, nhằm giúp các doanh nghiệp tăng trưởng tiếp cận vốn công chúng sớm hơn trong vòng đời phát triển.

Đẩy mạnh quy mô, đa dạng hàng hóa trên thị trường

Tính đến ngày 15.3, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có 65 doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỉ USD, trong đó có 6 doanh nghiệp niêm yết vượt mốc 10 tỉ USD. Số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt hơn 11,6 triệu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn tới, khi dư địa của chính sách tiền tệ không còn nhiều, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ trở thành kênh huy động vốn quan trọng.

Ông Thắng chỉ đạo phải tập trung phát triển mạnh quy mô và tính đa dạng của hàng hóa trên thị trường; tiếp tục thúc đẩy cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán; khuyến khích các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao tham gia thị trường.

Cạnh đó, phát triển cơ sở nhà đầu tư theo hướng bền vững, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư dài hạn; tiếp tục phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp như quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dòng vốn đầu tư nước ngoài dài hạn, ổn định vào thị trường...

"Niềm tin của nhà đầu tư là yếu tố cốt lõi đối với sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Vì vậy, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo thị trường vận hành công bằng, minh bạch", Bộ trưởng Bộ Tài chính nói.