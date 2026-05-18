Thêm một 'ông lớn' lấn sân lĩnh vực chăn nuôi

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, ngày 14.5 UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Geleximco để nghe báo cáo đề xuất dự án đầu tư vào tỉnh của Tập đoàn Geleximco và Công ty cổ phần Tập đoàn thực phẩm Nông - Lâm - Ngư nghiệp Đức Khang Tứ Xuyên. Liên danh này đã đề xuất đầu tư dự án chăn nuôi heo, sản xuất giống heo, chăn nuôi gia cầm công nghệ cao kết hợp trồng chè với UBND tỉnh Tuyên Quang.

Geleximco đề xuất đầu tư vào dự án chăn nuôi heo ẢNH: GELEXIMCO

Dự án có tổng diện tích dự kiến khoảng 552,8 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 300 triệu USD, tương đương 7.854 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện dự án được chia làm 3 giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2035, có thể giải quyết việc làm cho khoảng 1.400 lao động địa phương. Theo kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất dự án, đến nay dự án chưa đủ điều kiện để trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư do chưa phù hợp với quy hoạch và hiện trạng sử dụng đất khu vực dự kiến triển khai dự án tại xã Trường Sinh và Phú Lương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành và nhà đầu tư đã tập trung trao đổi làm rõ những vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư dự án; các khó khăn, vướng mắc của dự án liên quan đến quy hoạch, đất đai, hiệu quả kinh tế, môi trường…

Như vậy, nếu dự án được chấp thuận triển khai, sẽ có thêm một tập đoàn lớn lấn sân vào ngành chăn nuôi. Tập đoàn Geleximco vốn được biết đến là một tập đoàn đa ngành và nổi bật trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hạ tầng - bất động sản và cả tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ. Geleximco nắm giữ hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn như Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn), Geleximco Lê Trọng Tấn, An Bình Plaza, Thành phố Giao lưu, cùng các nhà máy công nghiệp như nhiệt điện, xi măng, bột giấy...

Geleximco không phải là doanh nghiệp đầu tiên lấn sang mảng chăn nuôi, trước đó nhiều tập đoàn như Hòa Phát, Thaco... cũng đã tham gia mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều công ty cũng đẩy mạnh đầu tư và đạt thành công lớn khi mở rộng ngành nghề này.