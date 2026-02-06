Cổ phiếu công ty nông nghiệp Hòa Phát chính thức lên sàn HOSE

Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát chính thức đưa 285 triệu cổ phiếu HPA với giá tham chiếu 41.900 đồng/cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát xúc động cho biết cách nay 19 năm, Tập đoàn Hòa Phát với mã chứng khoán HPG lên niêm yết trên HOSE và nay cũng rất tự hào khi đưa công ty nông nghiệp Hòa Phát lên sàn HOSE. Đặc biệt, sau 10 năm tập đoàn Hòa Phát bước chân vào lĩnh vực nông nghiệp, bằng tất cả nhiệt huyết, sự đóng góp của từng thành viên, công ty đã gặt hái được quả ngọt từ con số 0 và đứng top đầu trong lĩnh vực chăn nuôi của Việt Nam.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát - phát biểu tại lễ niêm yết cổ phiếu HPA ẢNH: HPA

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị HPA chia sẻ thêm: Nông nghiệp là ngành nghề có đóng góp doanh thu, lợi nhuận lớn thứ 2 cho tập đoàn, chỉ sau lĩnh vực thép. Với truyền thống của tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam, chúng tôi xác định đầu tư vào nông nghiệp theo chuỗi, quy mô lớn, bài bản. Sau 10 năm, Hòa Phát đã xây dựng vị thế hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Việc niêm yết cổ phiếu giúp công ty tăng tính minh bạch, uy tín và nâng cao tính tự chủ, khả năng tiếp cận vốn thứ cấp. Nguồn vốn huy động được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động và tạo nguồn lực để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tháng 1 vừa qua, HPA hoàn tất đợt chào bán 30 triệu cổ phiếu ra công chúng, huy động được 1.257 tỉ đồng. Vốn điều lệ công ty tăng từ 2.550 tỉ đồng lên 2.850 tỉ đồng. Năm 2025, HPA ghi nhận doanh thu 8.326 tỉ đồng, tăng 18% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỉ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và vượt 22% kế hoạch. Chăn nuôi heo tiếp tục là mảng kinh doanh lớn nhất, đóng góp khoảng 44% tổng doanh thu. Năm 2025, sản lượng heo thương phẩm đạt hơn 380.000 con, tăng 5,9% so với năm 2024. Sản lượng heo giống đạt gần 280.000 con, tăng 39,5%. Năng suất đàn nái của HPA đạt 33 - 34 con cai sữa mỗi nái mỗi năm, gấp 1,5 lần mức trung bình Việt Nam nhờ sử dụng giống heo DanBred từ Đan Mạch và quy trình chăn nuôi khép kín an toàn sinh học nghiêm ngặt.

Lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ghi nhận sản lượng kỷ lục 357.000 tấn, tăng 5,5% so với năm trước, cao nhất trong 10 năm hoạt động. Sản lượng tiêu thụ ra thị trường đạt trên 177.000 tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Sản lượng cung cấp nội bộ cho các trang trại của Hòa Phát đạt 180.000 tấn.

Hòa Phát giữ vị trí số một thị phần bò Úc ẢNH: HPA

Lợi thế cạnh tranh của HPA đến từ mô hình tích hợp dọc Feed-Farm. Công ty vừa sản xuất thức ăn chăn nuôi, vừa chăn nuôi quy mô lớn, tạo chuỗi giá trị khép kín. Hiện Hòa Phát giữ vị trí số một thị phần bò Úc, dẫn đầu thị trường trứng gà sạch miền Bắc, nằm trong top 10 về quy mô đàn heo nái và top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam.

Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu doanh thu vượt 12.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỉ đồng với ROE duy trì trên 25%. Trong 5 năm tới, công ty sẽ đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng để xây dựng thêm 3 trang trại chăn nuôi heo và 1 nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ ba ở miền Bắc, nâng tổng công suất lên 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi/năm và 900.000 con heo thương phẩm/năm. HPA cam kết minh bạch thông tin với hệ thống báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật đối với công ty niêm yết. Về chính sách cổ tức giai đoạn 2026-2030, HPA dự kiến không phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn, tránh pha loãng cổ phần của cổ đông hiện hữu.