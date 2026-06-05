Chuyển dòng tiền trăm tỉ USD về Việt Nam, nhà đầu tư lo nhất chuyện bảo mật

Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị về tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài sản số ngày 5.6, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Bùi Hoàng Hải cho biết, sau quá trình xem xét các hồ sơ đăng ký triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, hiện có 5 doanh nghiệp được thông báo đủ điều kiện tiếp tục thực hiện các hoạt động góp vốn, chuẩn bị cơ sở vật chất để đưa sàn giao dịch tài sản mã hóa vào vận hành.

Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Bùi Hoàng Hải trao đổi với báo chí ẢNH: ĐAN THANH

"Các doanh nghiệp đang tích cực hoàn thiện vốn, hạ tầng công nghệ và tìm kiếm các đối tác có kinh nghiệm vận hành nhằm bảo đảm hoạt động của sàn đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Thời điểm các sàn giao dịch chính thức đi vào vận hành sẽ phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện về vốn, hạ tầng kỹ thuật và năng lực triển khai của từng doanh nghiệp", ông Hải nói.

Các đơn vị vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa sẽ phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin tương tự các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường chứng khoán. Cụ thể là công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường và thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa (Ủy ban Chứng khoán nhà nước), cho biết, đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (VASP), điều kiện cấp phép được đặt ra khá chặt chẽ.

Doanh nghiệp phải được thành lập tại Việt Nam, có đăng ký ngành nghề kinh doanh tài sản mã hóa. Vốn điều lệ tối thiểu phải đạt 10.000 tỉ đồng, trong đó 65% vốn phải đến từ các tổ chức thuộc một trong 5 nhóm gồm: công ty chứng khoán, ngân hàng, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm và công ty công nghệ. Riêng các công ty công nghệ phải có phát sinh doanh thu thực tế trong lĩnh vực này.

Sau thời hạn 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp VASP đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư sẽ được giao dịch qua VASP.

Cơ chế giao dịch cho phép nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản và giao dịch bình thường trên thị trường. Tuy nhiên, với nhà đầu tư trong nước, việc tham gia được giới hạn ở nhóm đã sở hữu sẵn tài sản mã hóa, chưa cho phép nhà đầu tư mới mở tài khoản tham gia trong giai đoạn hiện nay.

Lo nhất vấn đề bảo mật

TS Vũ Thế Anh, nhà sáng lập Quỹ Đầu tư CK Capital, đang làm việc và sinh sống tại Mỹ, tham gia thị trường crypto (các đồng tiền điện tử như bitcoin, ethereum…) từ năm 2017. Hiện tài sản của ông chủ yếu được giao dịch và lưu trữ trên các sàn quốc tế.

Trao đổi với Thanh Niên, TS Vũ Thế Anh bày tỏ rất mong muốn quay trở về, tham gia đầu tư hợp pháp vào thị trường tài sản mã hóa Việt Nam, song băn khoăn lớn nhất của nhà đầu tư này là vấn đề bảo mật.

Nhiều nhà đầu tư muốn xoay dòng vốn tham gia các sàn giao dịch tài sản mã hóa của Việt Nam, song vẫn lo ngại vấn đề bảo mật

ẢNH: TN

Nhiều năm qua, Việt Nam chưa hợp thức hóa thị trường tài sản mã hóa nên phần lớn nhà đầu tư phải giao dịch trên các nền tảng nước ngoài. Đây là thị trường hoạt động khá âm thầm, khiến việc thống kê số liệu gặp nhiều khó khăn.

Theo ước tính, dòng tiền của nhà đầu tư Việt Nam vào thị trường này vào khoảng 220 tỉ USD. Tuy nhiên, theo quan sát, con số thực tế có thể lớn hơn nhiều.

Nhiều nhà đầu tư có khối lượng giao dịch lớn, phần lớn đều mong muốn được đầu tư hợp pháp và thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là vấn đề bảo mật. Các sàn tài sản mã hóa tại Việt Nam cần đạt tiêu chuẩn tương đương các sàn quốc tế lớn để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

"Khi các sàn Việt Nam ra mắt, cần đặt tiêu chuẩn an toàn lên hàng đầu, áp dụng các tiêu chuẩn tương tự sàn quốc tế, trong đó có việc công khai bằng chứng dự trữ tài sản.

Tôi muốn biết khi chuyển tài sản từ các sàn quốc tế về sàn Việt Nam, tài sản của tôi có thực sự được lưu giữ đầy đủ và minh bạch hay không. Đây là yếu tố quan trọng quyết định việc nhà đầu tư có dịch chuyển tài sản về Việt Nam hay không", ông Vũ Thế Anh nói.

Bên cạnh đó, ông Vũ Thế Anh và nhiều nhà đầu tư cũng quan tâm đến cơ chế bảo vệ nhà đầu tư. Thời gian gần đây, nhiều vụ tấn công mạng đã gây thiệt hại lớn cho các sàn giao dịch trên thế giới.

Nhà đầu tư mong muốn các sàn có cơ chế minh bạch về bảo hiểm, cùng các quy định rõ ràng trong trường hợp sàn gặp sự cố hoặc mất tài sản, bao gồm cơ chế đền bù và chính sách bảo hiểm.