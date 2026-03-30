Từ nay cá nhân giao dịch tài sản mã hóa phải nộp thuế 0,1% trên doanh thu

Mai Phương
30/03/2026 09:49 GMT+7

Bộ Tài chính đã chính thức hướng dẫn chính sách thuế đối với giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2026, lần đầu hướng dẫn chi tiết chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam. Thông tư quy định rõ cơ chế áp dụng 3 sắc thuế gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệpthuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, các hoạt động liên quan khác vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

Cá nhân giao dịch tài sản mã hóa, tiền số phải nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên doanh thu

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, các tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam có thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa phải nộp thuế với thuế suất 20%. Thu nhập chịu thuế được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các chi phí liên quan có đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Mức thuế suất này cũng áp dụng đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phát sinh thu nhập từ hoạt động dịch vụ.

Đối với nhà đầu tư là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài, có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa, qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần.

Về chính sách thuế thu nhập cá nhân, nhà đầu tư là cá nhân (không phân biệt cá nhân trong nước hay nước ngoài) có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa, qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng tài sản mã hóa, thực hiện như quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân về thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng chứng khoán và pháp luật về tài sản mã hóa.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 27.3 và được áp dụng trong thời gian thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ, hoặc cho đến khi có chính sách thuế chính thức thay thế.

Việt Nam sắp có sàn vàng, sàn giao dịch tài sản mã hóa

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu phấn đấu đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng trước ngày 10.2 và thực hiện thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa.

