Doanh nghiệp nào đủ điều kiện tổ chức sàn giao dịch tài sản mã hóa?

Nếu thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính thì không còn bao lâu nữa Việt Nam sẽ thực hiện thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa. Trước đó, vào ngày 20.1, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-BTC, công bố các thủ tục hành chính mới được ban hành nhằm triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Theo Quyết định, 3 thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực tài sản mã hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính bao gồm: Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; điều chỉnh Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trong tháng 2 thực hiện thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp có kế hoạch cung cấp sàn giao dịch tài sản mã hóa có thể nộp hồ sơ đăng ký lên Bộ Tài chính theo quy định. Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện như tổ chức đăng ký phải là doanh nghiệp Việt Nam; vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỉ đồng; tối thiểu 65% vốn điều lệ phải do các tổ chức góp vốn và trong đó, trên 35% vốn điều lệ phải do ít nhất hai tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ góp vốn; có quy trình quản trị rủi ro, bảo mật thông tin; quy trình cung cấp dịch vụ nền tảng phát hành tài sản mã hóa... Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước để lựa chọn tối đa 5 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp thành lập liên quan đến sàn giao dịch tài sản mã hóa, tài sản số... Bên cạnh đó, một số ngân hàng và công ty chứng khoán cũng thể hiện sự quan tâm, đầu tư và lên kế hoạch sẵn sàng tham gia thị trường mới này. Nếu chỉ xét riêng về vốn điều lệ, hiện chỉ mới có Công ty CP Kinh doanh Tiền mã hóa và Tài sản mã hóa Vimexchange đáp ứng. Vimexchange được thành lập vào tháng 6.2025 với vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng. Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex là cổ đông lớn nhất, góp 5.000 tỉ đồng, nắm giữ 50% cổ phần; Công ty CP Dược phẩm Vimedimex 2 góp 1.500 tỉ đồng, tương ứng 15% vốn Vimexchange; Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình cùng sở hữu 10% vốn, tương ứng vốn góp 1.000 tỉ đồng mỗi doanh nghiệp; Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình (thuộc hệ sinh thái Vimedimex) góp 200 tỉ đồng...

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp khác bày tỏ sẵn sàng tham gia vào thị trường tài sản mã hóa. Điều này được hiểu như là thành viên giao dịch, cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư. Chẳng hạn, tại sự kiện gặp gỡ chuyên gia phân tích và nhà đầu tư tổ chức, đồng thời công bố kết quả kinh doanh năm 2025 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) diễn ra chiều 21.1, ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã chia sẻ về định hướng mở rộng hoạt động của TCBS sang các lĩnh vực kinh doanh mới, bao gồm tài sản số và vàng. Theo đó, TCBS đã hoàn tất các bước chuẩn bị cần thiết và đã nộp hồ sơ xin cấp phép kinh doanh liên quan đến tài sản số và chờ được cấp phép. Trước đó, vào tháng 5.2025, Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) đã được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 3 tỉ đồng và ông Nguyễn Xuân Minh hiện nắm giữ 89% cổ phần TCEX, đồng thời đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, trên thị trường hiện có một số đơn vị như Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) của Công ty chứng khoán VIX, Công ty CP Công nghệ số SSI (SSI Digital - SSID) thuộc Công ty chứng khoán SSI...