Đề xuất nâng mức phạt tiền với giao dịch tài sản mã hóa bằng chứng khoán

Bộ Tài chính vừa công bố tổng hợp góp ý với dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Trong đó, một số ý kiến đề xuất nâng mức phạt tiền với các hành vi vi phạm. Cụ thể, Bộ Công an đề xuất nâng mức phạt đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch không thông qua tổ chức được cấp phép bị phạt từ 10 - 30 triệu đồng trong dự thảo lên mức từ 30 - 50 triệu đồng để đủ mức răn đe, cảnh cáo nhà đầu tư trong nước cố tình vi phạm. Trong khi đó, Công ty CP Công nghệ số SSI đề xuất nâng mức xử phạt với hành vi này lên từ 70 triệu đồng - 100 triệu đồng. Giải trình vấn đề này, cơ quan soạn thảo cho biết tiếp thu và chỉnh sửa theo đề xuất của Bộ Công an.

Đề xuất mức phạt tiền với giao dịch tài sản mã hóa tăng lên bằng chứng khoán ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bên cạnh đó, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đề nghị nghiên cứu tăng mức phạt cho hành vi của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa khi không bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin; không bảo vệ tài sản của khách hàng. Theo lý giải, hành vi này là một vi phạm cốt lõi, bởi vì Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hệ thống công nghệ thông tin cấp độ 4 trước khi vận hành và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu nhà đầu tư bị mất tài sản do hệ thống bảo mật mất an toàn. Dự thảo quy định mức phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng kèm theo hình thức đình chỉ hoạt động từ 1 - 3 tháng là hơi nhẹ (thấp hơn mức tối đa) có thể tiềm năng thiệt hại hàng trăm tỉ đồng do sự cố mạng gây ra. Tiếp thu ý kiến này, cơ quan soạn thảo đã nâng mức phạt tiền lên tối đa đến 200 triệu đồng trong dự thảo cập nhật.

Đáng chú ý, Công ty CP Công nghệ số SSI đề nghị quy định mức phạt tiền tối đa bằng với mức phạt tiền trong lĩnh vực chứng khoán (hiện quy định phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán là 1,5 tỉ đồng đối với cá nhân và 3 tỉ đồng đối với tổ chức). Lý do của công ty đưa ra rằng xét về tính chất giao dịch, giá trị và mục đích của giao dịch thì tài sản mã hóa tương đương với chứng khoán. Hơn nữa, giao dịch tài sản mã hóa đang trong giai đoạn thí điểm, quy định xử phạt cần nghiêm khắc để hạn chế việc lợi dụng các kẽ hở của pháp luật, sự thiếu sót của các công cụ, thiết chế bảo vệ nhà đầu tự, sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư để trục lợi. Giải trình điều này, cơ quan soạn thảo báo cáo cho rằng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính được quy định trực tiếp tại luật Xử lý vi phạm hành chính theo từng lĩnh vực cụ thể. Đối với tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, luật này đang quy định mức phạt tiền tối đa làm cơ sở quy định tương ứng tại dự thảo Nghị định này. Do thị trường tài sản mã hóa mới được triển khai thí điểm, qua quá trình tổng kết thi hành, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ báo cáo đề xuất các cơ quan có thẩm quyền về điều chỉnh mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực công nghiệp công nghệ số làm cơ sở điều chỉnh mức phạt tiền tối đa đối với vi phạm về tài sản mã hóa phù hợp với thực tiễn.

Ngoài ra, một số ý kiến đề xuất cần bổ sung quy định buộc hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua tài sản mã hóa hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức vi phạm mở tài khoản thu tiền mua tài sản mã hóa hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành. Cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết tiếp thu, bổ sung biện pháp buộc hủy bỏ đợt chào bán, phát hành và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư tại dự thảo Nghị định...