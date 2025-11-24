Xử phạt cá nhân vi phạm giao dịch tài sản mã hóa tối đa 100 triệu đồng

Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa (hay còn gọi là tài sản số, bao gồm tiền số) và thị trường tài sản mã hóa. Theo dự thảo, các hành vi vi phạm sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền, mức tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân. Ngoài ra, tùy mức độ vi phạm, có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ từ 1 - 6 tháng hoặc đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ trong 1 - 12 tháng.

Cá nhân vi phạm giao dịch tài sản mã hóa, tiền số sẽ bị phạt tối đa 100 triệu đồng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đáng chú ý, nếu hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì hồ sơ phải được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự. Song song đó, biện pháp khắc phục hậu quả gồm: Buộc hủy bỏ thông tin, cải chính thông tin, buộc công bố thông tin theo quy định; buộc cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hoặc khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm, buộc gỡ bỏ hoặc buộc ngừng một phần hoặc toàn bộ trang 7 thông tin điện tử, phần mềm, hệ thống giao dịch và các trang thiết bị khác được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Cụ thể, dự thảo phân chia các hành vi vi phạm thành nhiều nhóm với mức xử phạt khác nhau. Đối với việc chào bán và phát hành tài sản mã hóa, các tổ chức có thể bị phạt từ 70 - 200 triệu đồng tùy theo mức độ nghiêm trọng. Ví dụ, việc vi phạm quy định về sở hữu nước ngoài đối với tài sản làm cơ sở phát hành bị phạt từ 70 - 100 triệu đồng, trong khi việc chào bán cho đối tượng không đúng quy định hoặc khi chưa đủ điều kiện có thể bị phạt từ 180 - 200 triệu đồng.

Đối với hoạt động tổ chức thị trường giao dịch, nhà đầu tư trong nước giao dịch không thông qua tổ chức được cấp phép bị phạt từ 10 - 30 triệu đồng. Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa khi hoạt động không có giấy phép hoặc quảng cáo khi chưa được cấp phép có thể bị xử phạt từ 180 đến 200 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và gỡ bỏ hệ thống vi phạm... Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Các tổ chức không xác minh danh tính nhà đầu tư sẽ bị phạt từ 50 - 70 triệu đồng. Các vi phạm nghiêm trọng hơn như không quản lý tách biệt tài sản của khách hàng, không bảo đảm an ninh hệ thống, hoặc không giám sát hoạt động giao dịch có thể bị phạt từ 100 - 150 triệu đồng. Đặc biệt, việc không đảm bảo tính chính xác của hồ sơ nộp cho cơ quan quản lý bị phạt từ 150 - 200 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền phạt tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân, đồng thời có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Các cấp thấp hơn như Chánh thanh tra chứng khoán Nhà nước, Giám đốc Sở Tài chính có thẩm quyền phạt thấp hơn từ 80 - 160 triệu đồng...







