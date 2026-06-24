Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ngãi: Tạm dừng bổ nhiệm, bổ sung cấp ủy và điều động cán bộ

Hải Phong
Hải Phong
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành thông báo về việc tạm dừng công tác bổ nhiệm, bổ sung cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và điều động cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 24.6, ông Lữ Ngọc Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi ký ban hành thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc tạm dừng công tác bổ nhiệm, bổ sung cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và điều động cán bộ công chức, viên chức.

Quảng Ngãi: Tạm dừng bổ nhiệm, bổ sung cấp ủy và điều động cán bộ- Ảnh 1.

Cán bộ cấp xã ở Quảng Ngãi hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính

ẢNH: HẢI PHONG

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thảo luận và có ý kiến tạm dừng công tác điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp xã; chỉ định bổ sung cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tuy nhiên, những trường hợp điều động, bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu ứng cử và chỉ định bổ sung cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đã thực hiện xong quy trình trước ngày 24.6 thì vẫn tiếp tục thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng chỉ đạo các cơ quan cấp tỉnh dừng tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ cấp xã về các cơ quan cấp tỉnh, trừ những trường hợp đã phát sinh thủ tục trước ngày 24.6.

Sau khi có kết luận của trung ương về sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ngãi sẽ có chủ trương phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế.

Tin liên quan

Ban Quản lý dự án đầu tư tây Quảng Ngãi có tân giám đốc

Ban Quản lý dự án đầu tư tây Quảng Ngãi có tân giám đốc

Ông Võ Đại Tân được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư tây Quảng Ngãi, kể từ ngày 1.5.2026 đến ngày 2.7.2029.

Khám phá thêm chủ đề

điều động cán bộ tạm dừng bổ nhiệm chính quyền địa phương 2 cấp Quảng Ngãi

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận