Quảng Ngãi: Tạm dừng bổ nhiệm, bổ sung cấp ủy và điều động cán bộ

Ngày 24.6, ông Lữ Ngọc Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi ký ban hành thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc tạm dừng công tác bổ nhiệm, bổ sung cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và điều động cán bộ công chức, viên chức.

Cán bộ cấp xã ở Quảng Ngãi hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính ẢNH: HẢI PHONG

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thảo luận và có ý kiến tạm dừng công tác điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp xã; chỉ định bổ sung cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tuy nhiên, những trường hợp điều động, bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu ứng cử và chỉ định bổ sung cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đã thực hiện xong quy trình trước ngày 24.6 thì vẫn tiếp tục thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng chỉ đạo các cơ quan cấp tỉnh dừng tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ cấp xã về các cơ quan cấp tỉnh, trừ những trường hợp đã phát sinh thủ tục trước ngày 24.6.

Sau khi có kết luận của trung ương về sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ngãi sẽ có chủ trương phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế.