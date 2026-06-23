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Giáo dục

Điều động Hiệu trưởng, bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế

Hà Ánh
Hà Ánh

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa ban hành quyết định điều động Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế đến công tác tại UBND TP.HCM và bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường ĐH này.

Điều động Hiệu trưởng, bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Thăng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, được điều động đến công tác tại UBND TP.HCM để được tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

ảnh: b.n

Hôm nay (23.6), Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM đã ký quyết định về công tác nhân sự, điều động ông Lê Văn Thăng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, đến công tác tại UBND TP.HCM để được tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM từ ngày 1.7.

Đồng thời, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cũng ký quyết định về công tác nhân sự, điều động và bổ nhiệm tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính sinh năm 1970 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp cử nhân hóa học và thạc sĩ hóa học tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM); thạc sĩ khoa học giáo dục tại ĐH Simon Fraser (Canada) và tiến sĩ hóa học tại ĐH Manchester (Vương quốc Anh).

Điều động Hiệu trưởng, bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế - Ảnh 2.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM)

ảnh: B.N

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính có nhiều năm công tác trong lĩnh vực đào tạo, quản lý giáo dục ĐH và đảm nhiệm nhiều vị trí tại ĐH Quốc gia TP.HCM, như: giảng viên Khoa hóa Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường ĐH Khoa học tự nhiên), Phó trưởng bộ môn Hóa vô cơ, Phó trưởng ban và sau đó là Trưởng ban ĐH và sau ĐH, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia TP.HCM.

Bên cạnh đó, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính hiện là đánh giá viên trưởng của Mạng lưới các ĐH Đông Nam Á (ASEAN University Network), kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục.

Với các quyết định nhân sự trên của ĐH Quốc gia TP.HCM, Ban giám hiệu Trường ĐH Quốc tế từ ngày 1.7 có 3 phó hiệu trưởng: PGS-TS Đinh Đức Anh Vũ, GS-TS Phạm Văn Hùng và tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính.

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