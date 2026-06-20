Quảng Ngãi định hướng phát triển carbon rừng, tạo nguồn lực mới cho tăng trưởng xanh

Chiều 19.6, tại xã Măng Đen, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị định hướng triển khai carbon rừng trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi có 881.000 ha rừng

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Quảng Ngãi có tiềm năng lớn để phát triển carbon rừng với khoảng 881.000 ha rừng, trong đó hơn 659.000 ha rừng tự nhiên và gần 221.000 ha rừng trồng.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: ĐẶNG DIỄM

Theo ông Hiển, đây là nguồn lực quan trọng để triển khai các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, tăng khả năng hấp thụ carbon, góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Đồng thời, nếu được khai thác hiệu quả, nguồn tài nguyên này có thể đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh Quảng Ngãi và nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề rừng.

Tại hội nghị, đại diện Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam cho biết carbon rừng là lượng carbon được hấp thụ và lưu giữ trong các bể chứa carbon của hệ sinh thái rừng, bao gồm sinh khối trên và dưới mặt đất, cây bụi, thảm tươi, cây chết, thảm mục và carbon hữu cơ trong đất. Tín chỉ carbon rừng được hình thành từ các hoạt động giảm phát thải và gia tăng hấp thụ carbon.

Những khóm rừng nguyên sinh đang bao phủ xã Măng Đen (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Theo đánh giá của Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Quảng Ngãi có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển tín chỉ carbon rừng thông qua các hoạt động bảo vệ rừng tự nhiên, hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, phục hồi và làm giàu rừng nghèo, nâng cao chất lượng rừng trồng, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn, kéo dài chu kỳ kinh doanh rừng trồng, quản lý rừng bền vững và phát triển các mô hình nông - lâm kết hợp.

Tuy nhiên, việc triển khai cần được thực hiện thận trọng, có lộ trình phù hợp, dựa trên cơ sở dữ liệu đáng tin cậy và gắn với mục tiêu quản lý, phát triển rừng bền vững.

Phát triển carbon rừng là hướng đi giàu tiềm năng



Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam đề xuất tỉnh Quảng Ngãi sớm xây dựng đầu mối điều phối cấp tỉnh; rà soát, chuẩn hóa và tích hợp cơ sở dữ liệu rừng; đánh giá tiềm năng carbon rừng; đồng thời lựa chọn một số khu vực đủ điều kiện để xây dựng các dự án thí điểm trước khi nhân rộng.

Tiến sĩ Trần Lâm Đồng, Phó giám đốc Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, phát biểu ý kiến tại buổi làm việc ẢNH: ĐẶNG DIỄM

Kết luận hội nghị, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh phát triển carbon rừng là hướng đi giàu tiềm năng, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao giá trị kinh tế từ rừng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm đầu mối phối hợp với Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam triển khai các nhiệm vụ liên quan; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương đánh giá tiềm năng, chuẩn hóa dữ liệu rừng, phân công rõ trách nhiệm và lựa chọn các khu vực đủ điều kiện để xây dựng dự án thí điểm.

Quảng Ngãi có 881.000 ha rừng, trong đó hơn 659.000 ha rừng tự nhiên và gần 221.000 ha rừng trồng ẢNH: HẢI PHONG

Các ban quản lý rừng và chủ rừng được yêu cầu chủ động rà soát hiện trạng rừng, hồ sơ đất đai, phương án quản lý rừng; cung cấp đầy đủ dữ liệu và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn trong quá trình xây dựng dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam tiếp tục hỗ trợ tỉnh về phương pháp luận, kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực. Trước mắt, Quảng Ngãi sẽ tập trung xây dựng nền tảng dữ liệu, tổ chức và kỹ thuật, chưa đặt mục tiêu giao dịch tín chỉ carbon ngay mà hướng đến phát triển các dự án đúng quy định, hiệu quả và bền vững.