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Du lịch Tin tức - Sự kiện

Đề xuất xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp 60 triệu USD ở Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
09/06/2026 09:01 GMT+7

Nhà đầu tư ở Thụy Điển đề xuất xây dựng dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái 5 sao trên diện tích khoảng 4,5 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 60 triệu USD ở xã Kon Plông (Quảng Ngãi).

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có buổi làm việc với đại diện Công ty Peak Education Limited (Thụy Điển) để nghe giới thiệu đề xuất dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái 5 sao phát thải carbon ròng bằng 0 kết hợp khu tĩnh dưỡng chăm sóc sức khỏe tại xã Kon Plông.

Đề xuất xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp 60 triệu USD ở Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng đại diện Công ty Peak Education Limited (Thụy Điển) tại buổi làm việc

ẢNH: M.T

Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư đã trình bày ý tưởng xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp trên diện tích khoảng 4,5 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 60 triệu USD.

Dự án định hướng phát triển theo mô hình du lịch xanh, sử dụng 100% năng lượng tái tạo, kết hợp trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lượng xanh cùng học viện đào tạo quản lý khách sạn và du lịch sinh thái.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, nghiên cứu nghiêm túc của nhà đầu tư đối với tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là khu vực Kon Plông. Đồng thời, cảm ơn nhà đầu tư đã dành nhiều thời gian khảo sát, xây dựng ý tưởng dự án với tầm nhìn dài hạn, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Đề xuất xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp 60 triệu USD ở Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Mô hình thiết kế dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái sang trọng 5 sao phát thải carbon ròng bằng 0, kết hợp khu tĩnh dưỡng chăm sóc sức khỏe tại xã Kon Plông (Quảng Ngãi)

ẢNH: M.T

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ý tưởng của dự án này phù hợp với chủ trương, định hướng của Chính phủ về tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon. Dự án cũng phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn mới, nhất là phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại khu vực miền núi, trọng tâm là khu vực Kon Plông - nơi sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế nổi trội về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, hệ sinh thái tự nhiên còn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn, ít chịu tác động của quá trình đô thị hóa.

"Tỉnh Quảng Ngãi luôn ủng hộ chủ trương nghiên cứu, đề xuất đầu tư của nhà đầu tư và cam kết đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Tỉnh sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy dự án sớm được triển khai trong thực tế", ông Hiền nhấn mạnh.

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