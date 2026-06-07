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Đời sống

Cây phượng 'dáng độc' 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi gây sốt, nườm nượp người đến check-in

Hải Phong
Hải Phong
07/06/2026 06:15 GMT+7

Tán cây xòe rộng tạo thành mái vòm tự nhiên, phủ kín sắc đỏ giữa mùa hè, cây phượng hơn 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến chụp ảnh.

Những ngày đầu tháng 6, khuôn viên Công ty CP Đường Quảng Ngãi (số 2 Nguyễn Chí Thanh, phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh. Tâm điểm của sự chú ý là một cây phượng vĩ hơn 30 năm tuổi đang vào mùa nở rộ, phủ kín một góc nhà máy bằng sắc đỏ rực rỡ.

Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi gây sốt, gợi nhớ mùa hè tuổi học trò - Ảnh 1.

Cây phượng hơn 30 năm tuổi rực rỡ một góc Công ty CP Đường Quảng Ngãi

ẢNH: HẢI PHONG

Ngày 6.6, rất đông người đã tìm đến khu vực này để lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên tán phượng. Không ít người từ các tỉnh, thành khác cũng tranh thủ về Quảng Ngãi chỉ để được tận mắt ngắm nhìn và chụp ảnh cùng cây phượng đang "gây sốt" trên mạng xã hội.

Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi gây sốt, gợi nhớ mùa hè tuổi học trò - Ảnh 2.
Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi gây sốt, gợi nhớ mùa hè tuổi học trò - Ảnh 3.
Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi gây sốt, gợi nhớ mùa hè tuổi học trò - Ảnh 4.

Bà Võ Thị Bích Thu cùng bạn chụp ảnh với cây phượng

ẢNH: HẢI PHONG

Bà Võ Thị Bích Thu (65 tuổi, ở TP.HCM) cho biết, sau khi xem những hình ảnh về cây phượng trên mạng, bà đã cùng nhóm bạn trở về Quảng Ngãi để chụp ảnh lưu niệm.

"Tôi rất thích chụp ảnh với hoa phượng vì đây là loài hoa gắn liền với tuổi học trò. Khi đến nơi, tôi thật sự choáng ngợp trước khung cảnh rực rỡ của cây phượng này. Nó khiến tôi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm của những mùa hè năm xưa", bà Thu chia sẻ.

Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi gây sốt, gợi nhớ mùa hè tuổi học trò - Ảnh 5.
Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi gây sốt, gợi nhớ mùa hè tuổi học trò - Ảnh 6.
Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi gây sốt, gợi nhớ mùa hè tuổi học trò - Ảnh 7.
Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi gây sốt, gợi nhớ mùa hè tuổi học trò - Ảnh 8.

Cây phượng hơn 30 năm ở Quảng Ngãi tuổi khoe sắc giữa hè

ẢNH: HẢI PHONG

Không chỉ nổi bật bởi sắc hoa đỏ thắm, cây phượng còn gây ấn tượng với hình dáng đặc biệt hiếm thấy. Những cành cây vươn rộng theo nhiều hướng, hạ thấp gần sát mặt đất, tạo thành một mái vòm tự nhiên khổng lồ. Dưới tán cây, hàng nghìn chùm hoa nở rộ tạo nên khung cảnh đẹp mắt, thu hút người dân đến tham quan và chụp ảnh.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, thân và các cành lớn của cây gần như không có dấu vết cắt tỉa. Nhờ được sinh trưởng tự nhiên trong không gian rộng suốt nhiều năm, cây phát triển với dáng thế độc đáo. Một phía của cây nằm sát bờ tường phân xưởng sản xuất nên các cành ở hướng này vươn cao, trong khi những cành còn lại tỏa rộng và dần hạ thấp xuống mặt đất.

Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi gây sốt, gợi nhớ mùa hè tuổi học trò - Ảnh 9.

Nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh bên cây phượng

ẢNH: HẢI PHONG

Sự tương tác tự nhiên giữa không gian sống và quá trình phát triển của cây đã tạo nên một hình dáng hiếm gặp, trở thành điểm nhấn đặc biệt giữa khuôn viên nhà máy.

Trước lượng khách đến tham quan ngày càng đông, Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã mở rộng cổng chính để tạo điều kiện cho người dân và du khách vào chụp ảnh.

Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi gây sốt, gợi nhớ mùa hè tuổi học trò - Ảnh 10.

Trẻ em cũng đến tạo dáng chụp ảnh với cây phượng

ẢNH: HẢI PHONG

Chị Lê Anh Thùy (42 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) cho biết chị cùng con gái đến đây để lưu lại những bức ảnh mùa hè.

"Cây phượng nở rất đẹp, sắc đỏ nổi bật giữa nền trời xanh. Điều thú vị là có rất nhiều người từ khắp nơi tìm đến chụp ảnh. Với tôi, đây chính là cây phượng của mùa hè Quảng Ngãi năm nay", chị Thùy nói.

Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi gây sốt, gợi nhớ mùa hè tuổi học trò - Ảnh 11.

Chị Lê Anh Thùy chụp ảnh bên cây phượng

ẢNH: HẢI PHONG

Theo bà Nguyễn Thị Giàu (54 tuổi), công nhân làm việc tại Nhà máy Đường Quảng Ngãi, cây phượng này đã có tuổi đời hơn 30 năm. Năm 2023, cây từng bị gió lớn quật gãy một cành lớn khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, sau thời gian phục hồi, cây tiếp tục phát triển mạnh mẽ và nở hoa rực rỡ trở lại.

"Từ tháng 4 năm nay, cây bắt đầu vào mùa hoa. Mỗi ngày có rất nhiều người đến tham quan, chụp ảnh. Dù thời tiết nắng nóng gần 40oC nhưng ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp dưới tán phượng", bà Giàu cho biết.

Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi gây sốt, gợi nhớ mùa hè tuổi học trò - Ảnh 12.
Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi gây sốt, gợi nhớ mùa hè tuổi học trò - Ảnh 13.
Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi gây sốt, gợi nhớ mùa hè tuổi học trò - Ảnh 14.
Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi gây sốt, gợi nhớ mùa hè tuổi học trò - Ảnh 15.

Nhiều người đến tham quan, chụp ảnh bên cây phượng

ẢNH: HẢI PHONG

Bà Giàu cũng mong muốn mọi người khi đến tham quan nâng cao ý thức bảo vệ cây, không bẻ cành hay ngắt hoa để cây tiếp tục phát triển khỏe mạnh, giữ được vẻ đẹp tự nhiên.

"Trong khuôn viên nhà máy có nhiều cây phượng, nhưng cây này đẹp nhất và nở rực rỡ nhất. Hy vọng mọi người cùng gìn giữ để những mùa hè sau vẫn có thể đến đây ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm", bà Giàu chia sẻ.

Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi gây sốt, gợi nhớ mùa hè tuổi học trò - Ảnh 16.

Thợ chụp ảnh dẫn khách đến chụp bên cây phượng

ẢNH: HẢI PHONG

Từ một góc nhỏ trong khuôn viên nhà máy, cây phượng hơn 30 năm tuổi nay đã trở thành điểm check-in nổi tiếng của Quảng Ngãi. Không chỉ mang đến một khung cảnh đẹp mắt, cây còn gợi nhớ về những mùa hè tuổi học trò, về sắc đỏ thân quen đã đi cùng ký ức của nhiều thế hệ.

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