Lâm Đồng có thêm khu nghỉ dưỡng cao cấp

Ngày 10.1.2026, khu nghỉ dưỡng Costamigo BW Premier Collection by Best Western chính thức ra mắt thị trường tại khu vực ven biển Hàm Thuận Nam, Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng), đánh dấu sự xuất hiện của một mô hình nghỉ dưỡng cao cấp sát biển do tập đoàn Best Western (Hoa Kỳ) quản lý và vận hành.

Tọa lạc trên tuyến đường DT719, cách TP.HCM khoảng 2 giờ 30 phút di chuyển, Costamigo sở hữu hơn 600 m bờ biển nguyên sơ, bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh và khí hậu ôn hòa quanh năm. Vị trí này được đánh giá thuận lợi cho nhóm khách nghỉ dưỡng cuối tuần, khách gia đình và khách cao cấp từ TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Costamigo phát triển 126 căn biệt thự, định hướng nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên và bền vững ẢNH: LÊ NAM

Trên tổng diện tích 12,54 ha, Costamigo phát triển 126 căn biệt thự, tương đương 378 phòng nghỉ cao cấp, cùng gần 150 phòng khách sạn hiện đại. Khu nghỉ dưỡng được chia thành hai phân khu lưu trú với định hướng trải nghiệm khác nhau.

Phân khu biệt thự Costamigo hướng đến không gian riêng tư, yên tĩnh, thiết kế theo phong cách nhiệt đới đương đại, hài hòa với thiên nhiên.

Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế của Best Western, tập đoàn quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng có mạng lưới toàn cầu. Theo đại diện đơn vị vận hành, việc áp dụng hệ tiêu chuẩn của Best Western nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ ổn định, nhất quán cho du khách trong suốt thời gian lưu trú.

Các khu biệt thự, lối dạo bộ ven biển và khu tiện ích được bố trí hài hòa với cảnh quan tự nhiên, hạn chế tác động đến hệ sinh thái ven biển.

Hệ thống tiện ích tại khu nghỉ dưỡng gồm hồ bơi, khu ẩm thực, quầy bar hướng biển, khu chăm sóc sức khỏe và các không gian thư giãn ngoài trời. Ẩm thực tại đây được giới thiệu theo phong cách giao thoa Á - Âu, phục vụ trong không gian mở hướng biển.

Quy mô hơn 12 ha, hai phân khu lưu trú ẢNH: LÊ NAM

Theo đại diện khu nghỉ dưỡng, định hướng phát triển của Costamigo là theo đuổi mô hình nghỉ dưỡng cao cấp gắn với phát triển bền vững, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm cho các hoạt động vận hành.



Kỳ vọng góp phần đa dạng sản phẩm du lịch ven biển Lâm Đồng ẢNH: LÊ NAM

Việc Costamigo ra mắt được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng ven biển của tỉnh Lâm Đồng mới, trong bối cảnh khu vực này đang đẩy mạnh thu hút du khách cao cấp và phát triển các mô hình lưu trú mới.

Dự án cũng phát triển dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng và boutique Amigo Sol với số lượng giới hạn, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp và nhà đầu tư.

