Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Lâm Đồng có thêm khu nghỉ dưỡng cao cấp

Lê Nam
Lê Nam
11/01/2026 10:10 GMT+7

Cách TP.HCM khoảng 2 giờ 30 phút di chuyển, khu nghỉ dưỡng Costamigo do Best Western vận hành vừa chính thức ra mắt tại Lâm Đồng, mở thêm lựa chọn lưu trú cao cấp ven biển cho du khách phía Nam.

Ngày 10.1.2026, khu nghỉ dưỡng Costamigo BW Premier Collection by Best Western chính thức ra mắt thị trường tại khu vực ven biển Hàm Thuận Nam, Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng), đánh dấu sự xuất hiện của một mô hình nghỉ dưỡng cao cấp sát biển do tập đoàn Best Western (Hoa Kỳ) quản lý và vận hành.

Tọa lạc trên tuyến đường DT719, cách TP.HCM khoảng 2 giờ 30 phút di chuyển, Costamigo sở hữu hơn 600 m bờ biển nguyên sơ, bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh và khí hậu ôn hòa quanh năm. Vị trí này được đánh giá thuận lợi cho nhóm khách nghỉ dưỡng cuối tuần, khách gia đình và khách cao cấp từ TP.HCM và các tỉnh lân cận.

- Ảnh 1.

Costamigo phát triển 126 căn biệt thự, định hướng nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên và bền vững

ẢNH: LÊ NAM

Trên tổng diện tích 12,54 ha, Costamigo phát triển 126 căn biệt thự, tương đương 378 phòng nghỉ cao cấp, cùng gần 150 phòng khách sạn hiện đại. Khu nghỉ dưỡng được chia thành hai phân khu lưu trú với định hướng trải nghiệm khác nhau.

Phân khu biệt thự Costamigo hướng đến không gian riêng tư, yên tĩnh, thiết kế theo phong cách nhiệt đới đương đại, hài hòa với thiên nhiên. 

Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế của Best Western, tập đoàn quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng có mạng lưới toàn cầu. Theo đại diện đơn vị vận hành, việc áp dụng hệ tiêu chuẩn của Best Western nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ ổn định, nhất quán cho du khách trong suốt thời gian lưu trú.

Các khu biệt thự, lối dạo bộ ven biển và khu tiện ích được bố trí hài hòa với cảnh quan tự nhiên, hạn chế tác động đến hệ sinh thái ven biển.

Hệ thống tiện ích tại khu nghỉ dưỡng gồm hồ bơi, khu ẩm thực, quầy bar hướng biển, khu chăm sóc sức khỏe và các không gian thư giãn ngoài trời. Ẩm thực tại đây được giới thiệu theo phong cách giao thoa Á - Âu, phục vụ trong không gian mở hướng biển.

- Ảnh 2.

Quy mô hơn 12 ha, hai phân khu lưu trú

ẢNH: LÊ NAM

Theo đại diện khu nghỉ dưỡng, định hướng phát triển của Costamigo là theo đuổi mô hình nghỉ dưỡng cao cấp gắn với phát triển bền vững, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm cho các hoạt động vận hành.

- Ảnh 3.

Kỳ vọng góp phần đa dạng sản phẩm du lịch ven biển Lâm Đồng

ẢNH: LÊ NAM

Việc Costamigo ra mắt được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng ven biển của tỉnh Lâm Đồng mới, trong bối cảnh khu vực này đang đẩy mạnh thu hút du khách cao cấp và phát triển các mô hình lưu trú mới.

Dự án cũng phát triển dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng và boutique Amigo Sol với số lượng giới hạn, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp và nhà đầu tư.

Tin liên quan

Lần đầu Việt Nam có khu du lịch đạt chứng nhận quốc tế phát triển bền vững

Lần đầu Việt Nam có khu du lịch đạt chứng nhận quốc tế phát triển bền vững

Một khu du lịch sinh thái tại Khánh Hòa vừa trở thành đơn vị đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế Good Travel Seal, đánh dấu bước tiến mới trong thực hành du lịch bền vững.

Khám phá thêm chủ đề

phan thiết tỉnh Lâm Đồng Hàm Thuận Nam Best Western Costamigo Khu nghỉ dưỡng nghỉ dưỡng cao cấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận