Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Khám phá

Đến Măng Đen cưỡi ngựa xuyên rừng thông, ngắm đại ngàn

Hải Phong
Hải Phong
27/05/2026 10:22 GMT+7

Giữa những cánh rừng thông xanh mát của Măng Đen, trải nghiệm cưỡi ngựa khám phá đại ngàn đang thu hút đông du khách. Sản phẩm mới lạ này không chỉ mang đến cảm giác thư thái mà còn tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương.

Những ngày gần đây, trại ngựa Măng Đen (Horse Farm Măng Đen) trở thành điểm đến được nhiều gia đình và du khách lựa chọn khi ghé khu du lịch Măng Đen (Quảng Ngãi).

Đến Măng Đen cưỡi ngựa trị giá trăm triệu xuyên rừng thông, ngắm đại ngàn- Ảnh 1.

Trại ngựa Măng Đen (Horse Farm Măng Đen) nhìn từ trên cao

ẢNH: HẢI PHONG

Trang trại hiện có khoảng 30 con ngựa với nhiều giống quý, được chăm sóc, huấn luyện bài bản để phục vụ nhu cầu tham quan và trải nghiệm của du khách.

Ngoài tham quan, chụp ảnh cùng ngựa hay thưởng thức cà phê giữa rừng thông, hoạt động cưỡi ngựa khám phá thiên nhiên là sản phẩm thu hút đông người tham gia nhất.

Đến Măng Đen cưỡi ngựa trị giá trăm triệu xuyên rừng thông, ngắm đại ngàn- Ảnh 2.

Du khách dẫn con đến trại ngựa Măng Đen để trải nghiệm

ẢNH: HẢI PHONG

Giữa những triền thông trải dài, rừng cổ thụ xanh mát cùng các vạt hoa khoe sắc, du khách cưỡi ngựa len theo những cung đường uốn lượn giữa đại ngàn, tận hưởng không khí trong lành đặc trưng của Măng Đen.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (37 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) cho biết, khi đưa các con đến Măng Đen nghỉ hè, chị cảm nhận chuyến đi rất ý nghĩa. "Tôi thấy không khí ở đây rất trong lành, mát mẻ. Các con được trải nghiệm cưỡi ngựa, chụp ảnh với ngựa giữa rừng thông nên rất thích thú. Đây cũng là dịp để các con có thêm trải nghiệm, kỹ năng và những kỷ niệm đẹp trong kỳ nghỉ hè", chị Thảo chia sẻ.

Đến Măng Đen cưỡi ngựa trị giá trăm triệu xuyên rừng thông, ngắm đại ngàn- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo cùng con gái chụp ảnh với những chú ngựa

ẢNH: HẢI PHONG

Đến Măng Đen cưỡi ngựa trị giá trăm triệu xuyên rừng thông, ngắm đại ngàn- Ảnh 4.

Cùng đưa con đến trải nghiệm tại trang trại ngựa, gia đình chị Nguyễn Thị Hoàng Tân (37 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) hào hứng khi được tiếp xúc trực tiếp với ngựa. Ở thành phố ít có cơ hội nhìn thấy ngựa ngoài đời nên khi được cho ngựa ăn, chụp ảnh và tiếp xúc gần, các con rất thích

ẢNH: HẢI PHONG

Vào những ngày cuối tháng 5, trang trại ngựa nằm giữa những cánh rừng thông rộng lớn, tạo nên khung cảnh thơ mộng. Không khí mát mẻ quanh năm cùng cảnh quan thiên nhiên xanh mướt khiến nơi đây trở thành điểm check-in được nhiều du khách yêu thích. Bên trong khuôn viên còn bố trí khu cà phê, quầy nước giữa rừng thông để phục vụ khách tham quan.

Đến Măng Đen cưỡi ngựa trị giá trăm triệu xuyên rừng thông, ngắm đại ngàn- Ảnh 5.

Anh Nguyễn Ngọc Khánh (36 tuổi), chủ trại ngựa Măng Đen, thông tin trang trại rộng hơn 3 ha với khoảng 30 con ngựa, chủ yếu là giống ngựa thuần chủng Anh, ngựa Ả Rập và các dòng ngựa lai. Một số con ngựa có giá trị hàng trăm triệu đồng.

ẢNH: HẢI PHONG

Đến Măng Đen cưỡi ngựa trị giá trăm triệu xuyên rừng thông, ngắm đại ngàn- Ảnh 6.

Ngựa tại trang trại được chăm sóc theo chế độ đặc biệt, ngoài thức ăn chính như rơm và cỏ voi còn được bổ sung vitamin nhằm đảm bảo thể trạng khỏe mạnh."Đến đây, du khách có thể chụp ảnh cùng ngựa, cưỡi ngựa khám phá rừng thông hoặc tham gia các khóa học cưỡi ngựa ngắn ngày từ 2 - 3 ngày", anh Khánh chia sẻ

ẢNH: TRẠI NGỰA MĂNG ĐEN

Đến Măng Đen cưỡi ngựa trị giá trăm triệu xuyên rừng thông, ngắm đại ngàn- Ảnh 7.

Du khách trải nghiệm cưỡi ngựa giữa rừng thông và rừng tự nhiên

ẢNH: TRẠI NGỰA MĂNG ĐEN

Đến Măng Đen cưỡi ngựa trị giá trăm triệu xuyên rừng thông, ngắm đại ngàn- Ảnh 8.

Du khách check-in tại trại ngựa Măng Đen

ẢNH: HẢI PHONG

Mỗi ngày, trang trại đón hàng trăm lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Riêng hoạt động cưỡi ngựa giữa rừng thông và rừng tự nhiên diễn ra liên tục từ sáng đến chiều để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của du khách. Trong hành trình xuyên rừng, các nài ngựa còn giới thiệu về lịch sử, đặc trưng của từng khu rừng, giúp chuyến trải nghiệm trở nên sinh động hơn.

Bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, nói sản phẩm du lịch cưỡi ngựa khám phá đại ngàn đang nhận được sự đón nhận tích cực từ du khách. Hoạt động này không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch mới mà còn góp phần quảng bá vẻ đẹp nguyên sơ, trong lành của Măng Đen; đồng thời mang đến cho du khách những phút giây thư giãn, tận hưởng thiên nhiên và lưu giữ nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân, gia đình.

Tin liên quan

Đón bình minh, săn mây ở Măng Đen

Đón bình minh, săn mây ở Măng Đen

Những ngày đầu xuân, du khách đổ về Măng Đen (Quảng Ngãi) săn mây, ngắm biển trắng bồng bềnh phủ kín rừng thông, triền núi, tận hưởng khoảnh khắc giao hòa giữa đất trời đại ngàn.

Khám phá thêm chủ đề

Măng Đen cưỡi ngựa du khách trải nghiệm Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận