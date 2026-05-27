Đến Măng Đen cưỡi ngựa xuyên rừng thông, ngắm đại ngàn

Những ngày gần đây, trại ngựa Măng Đen (Horse Farm Măng Đen) trở thành điểm đến được nhiều gia đình và du khách lựa chọn khi ghé khu du lịch Măng Đen (Quảng Ngãi).

Trang trại hiện có khoảng 30 con ngựa với nhiều giống quý, được chăm sóc, huấn luyện bài bản để phục vụ nhu cầu tham quan và trải nghiệm của du khách.

Ngoài tham quan, chụp ảnh cùng ngựa hay thưởng thức cà phê giữa rừng thông, hoạt động cưỡi ngựa khám phá thiên nhiên là sản phẩm thu hút đông người tham gia nhất.

Giữa những triền thông trải dài, rừng cổ thụ xanh mát cùng các vạt hoa khoe sắc, du khách cưỡi ngựa len theo những cung đường uốn lượn giữa đại ngàn, tận hưởng không khí trong lành đặc trưng của Măng Đen.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (37 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) cho biết, khi đưa các con đến Măng Đen nghỉ hè, chị cảm nhận chuyến đi rất ý nghĩa. "Tôi thấy không khí ở đây rất trong lành, mát mẻ. Các con được trải nghiệm cưỡi ngựa, chụp ảnh với ngựa giữa rừng thông nên rất thích thú. Đây cũng là dịp để các con có thêm trải nghiệm, kỹ năng và những kỷ niệm đẹp trong kỳ nghỉ hè", chị Thảo chia sẻ.

Cùng đưa con đến trải nghiệm tại trang trại ngựa, gia đình chị Nguyễn Thị Hoàng Tân (37 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) hào hứng khi được tiếp xúc trực tiếp với ngựa. Ở thành phố ít có cơ hội nhìn thấy ngựa ngoài đời nên khi được cho ngựa ăn, chụp ảnh và tiếp xúc gần, các con rất thích

Vào những ngày cuối tháng 5, trang trại ngựa nằm giữa những cánh rừng thông rộng lớn, tạo nên khung cảnh thơ mộng. Không khí mát mẻ quanh năm cùng cảnh quan thiên nhiên xanh mướt khiến nơi đây trở thành điểm check-in được nhiều du khách yêu thích. Bên trong khuôn viên còn bố trí khu cà phê, quầy nước giữa rừng thông để phục vụ khách tham quan.

Anh Nguyễn Ngọc Khánh (36 tuổi), chủ trại ngựa Măng Đen, thông tin trang trại rộng hơn 3 ha với khoảng 30 con ngựa, chủ yếu là giống ngựa thuần chủng Anh, ngựa Ả Rập và các dòng ngựa lai. Một số con ngựa có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Ngựa tại trang trại được chăm sóc theo chế độ đặc biệt, ngoài thức ăn chính như rơm và cỏ voi còn được bổ sung vitamin nhằm đảm bảo thể trạng khỏe mạnh."Đến đây, du khách có thể chụp ảnh cùng ngựa, cưỡi ngựa khám phá rừng thông hoặc tham gia các khóa học cưỡi ngựa ngắn ngày từ 2 - 3 ngày", anh Khánh chia sẻ

Mỗi ngày, trang trại đón hàng trăm lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Riêng hoạt động cưỡi ngựa giữa rừng thông và rừng tự nhiên diễn ra liên tục từ sáng đến chiều để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của du khách. Trong hành trình xuyên rừng, các nài ngựa còn giới thiệu về lịch sử, đặc trưng của từng khu rừng, giúp chuyến trải nghiệm trở nên sinh động hơn.

Bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, nói sản phẩm du lịch cưỡi ngựa khám phá đại ngàn đang nhận được sự đón nhận tích cực từ du khách. Hoạt động này không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch mới mà còn góp phần quảng bá vẻ đẹp nguyên sơ, trong lành của Măng Đen; đồng thời mang đến cho du khách những phút giây thư giãn, tận hưởng thiên nhiên và lưu giữ nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân, gia đình.