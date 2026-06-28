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Thời sự Dân sinh

Xuyên đêm dập đám cháy cơ sở thu mua phế liệu ở Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi xuyên đêm dập đám cháy xảy ra ở cơ sở thu mua phế liệu thuộc xã Đăk Hà.

Sáng 28.6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vào lúc 20 giờ 22 đêm qua 27.6, đơn vị nhận được tin báo cháy xảy ra tại cơ sở thu mua phế liệu tại thôn 3, xã Đăk Hà (Quảng Ngãi).

Xuyên đêm dập đám cháy cơ sở thu mua phế liệu ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Cháy cơ sở thu mua phế liệu tại xã Đăk Hà (Quảng Ngãi)

ẢNH: CẢNH SÁT PCCC QUẢNG NGÃI

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội khu vực 4 đến hiện trường. Đồng thời, đơn vị tăng cường 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội khu vực 5 và huy động 1 xe bồn chở nước của Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum tham gia phối hợp dập lửa.

Xuyên đêm dập đám cháy cơ sở thu mua phế liệu ở Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi tại hiện trường

ẢNH: CẢNH SÁT PCCC QUẢNG NGÃI

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng triển khai nhiều mũi chữa cháy nhằm khống chế ngọn lửa.

Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đến 0 giờ 14 phút sáng nay 28.6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Xuyên đêm dập đám cháy cơ sở thu mua phế liệu ở Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đến 0 giờ 14 phút sáng nay 28.6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn

ẢNH: CẢNH SÁT PCCC QUẢNG NGÃI

Ông Nguyễn Minh Vương, Chủ tịch UBND xã Đăk Hà, cho biết đám cháy xuất phát từ cơ sở thu mua phế liệu thuộc Cụm công nghiệp và thủ công truyền thống xã Đăk Hà (thuộc địa phận thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà). 

Sau khi phát hiện cháy, người dân đã sử dụng bình chữa cháy được trang bị tại cơ sở và vòi nước để khống chế và gọi điện báo chính quyền địa phương.

Xuyên đêm dập đám cháy cơ sở thu mua phế liệu ở Quảng Ngãi - Ảnh 4.

Đám cháy bao trùm cơ sở phế liệu

ẢNH: XÃ ĐăK HÀ

Vì đám cháy xuất phát từ khu vực tập kết nhiều vật liệu dễ cháy nên đến khoảng 20 giờ đêm qua 27.6 đám cháy bùng phát mạnh.

"Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại tài sản do đám cháy gây ra", ông Vương nói.

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