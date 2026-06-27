Mưa đá, lốc xoáy ở Quảng Ngãi làm tốc mái nhiều nhà dân

Tối 26.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Giang (Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra trận mưa đá kèm lốc xoáy gây ra nhiều thiệt hại.

Nhà dân ở xã Trà Giang (Quảng Ngãi) bị tốc mái do lốc xoáy ẢNH: VĂN SỰ

Theo ông Hưng, qua thống kê sơ bộ, có nhiều nhà dân bị tốc mái. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng xuống hiện trường giúp người dân khắc phục hậu quả; đồng thời rà soát, tổng hợp thiệt hại, báo cáo cơ quan chức năng của tỉnh để sớm có phương án hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Sự (49 tuổi, ở thôn An Cư, xã Trà Giang) kể lại, trận mưa đá kèm lốc xoáy xảy ra vào khoảng hơn 14 giờ chiều 26.6 và kéo dài tầm 30 phút. Bầu trời bất ngờ tối sầm, gió giật dữ dội; hàng nghìn viên mưa đá trút xuống ầm ầm, dày đặc cả đường sá lẫn trong nhà dân.

Lốc xoáy gây hư hỏng nhà dân, mái ngói rơi đầy nhà ẢNH: VĂN SỰ

Không chỉ gây hư hại nhà cửa, lốc xoáy còn hất tung nhiều pano quảng cáo, quật ngã các tủ kính kinh doanh ven đường, khiến tài sản của nhiều hộ dân bị hư hỏng.

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, mùa hè là thời điểm thường xuyên xuất hiện giông nhiệt với diễn biến nhanh và cường độ mạnh. Những cơn giông này không chỉ gây mưa lớn mà còn kèm theo sét, lốc xoáy, gió giật mạnh, thậm chí có thể xảy ra mưa đá.

Vì vậy, khi nhận thấy các dấu hiệu của giông mạnh, người dân cần chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn và thực hiện các biện pháp phòng tránh nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản.

Một nhà dân ở xã Trà Giang bị tốc hoàn toàn mái sau nhà ẢNH: VĂN SỰ

Trước đó, vào chiều tối 24.6, mưa lớn kèm gió lốc ở xã Sơn Hà (Quảng Ngãi) cũng đã khiến nhiều mái nhà bị tốc, tường rào bị đổ sập. Nhiều diện tích cây trồng, hoa màu của người dân cũng bị gió quật ngã, gây thiệt hại về tài sản.