Mưa đá kèm gió giật làm tốc mái tôn UBND phường Hàm Thắng

Khoảng 18 giờ ngày 22.6, tại nhiều xã, phường khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) bất ngờ xuất hiện mưa đá kèm theo gió giật mạnh.

Theo người dân tại phường Hàm Thắng (Lâm Đồng), đây là lần đầu họ chứng kiến mưa lớn kèm theo nhiều hạt đá rơi xuống mái nhà.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy mưa đá xuất hiện dày trong thời gian ngắn, các hạt có kích thước tương đương viên bi nhỏ. Nhiều người đang lưu thông trên đường phải dừng phương tiện, tìm nơi trú tránh.

Lực lượng chức năng phường Hàm Thắng thu dọn cây gãy đổ chiều nay ẢNH: C.T.V

Mưa đá rơi trên mái tôn nhà dân và kính ô tô tạo tiếng động lớn. Cùng thời điểm, gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh trên nhiều tuyến đường khu vực Phan Thiết bị ngã đổ, gây tốc mái nhà của một số hộ dân.

Trên quốc lộ 1 qua xã Hàm Thuận (Lâm Đồng), một người đi xe máy va trúng vật thể bị gió cuốn làm ngã xuống đường.

Tổ cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 3 trong lúc tuần tra đã hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Phòng làm việc tại trụ sở UBND xã Hàm Thắng bị gió cuốn bay mái tôn, một người bị thương ẢNH: C.T.V

Mưa đá và gió xoáy giật làm bay mái tôn một phòng làm việc tại trụ sở UBND phường Hàm Thắng. Thời điểm này, một thanh sắt rơi trúng đầu nhân viên làm việc tại đây và được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

Hiện tượng mưa đá rất hiếm xảy ra ở Phan Thiết ẢNH: C.T.V

Trận mưa đá và gió giật mạnh xuất hiện bất ngờ trong thời gian ngắn nhưng gây ảnh hưởng tại nhiều khu vực. Đây là một trong những lần hiếm hoi có xuất hiện mưa đá, mưa giông lốc xoáy ở khu vực các phường thuộc khu vực Phan Thiết.