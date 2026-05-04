Giông lốc, mưa đá 'quật ngã' gần 5.900 ha lúa xuân tại Hà Tĩnh

Ngày 4.5, thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê thiệt hại sau trận giông lốc, mưa đá xảy ra vào đêm qua 3.5. Con số sơ bộ ghi nhận có gần 5.900 ha lúa xuân chưa kịp thu hoạch đã bị giông lốc quật ngã, nguy cơ sụt giảm năng suất nghiêm trọng.

Gần 5.900 ha lúa xuân chưa kịp thu hoạch bị giông lốc quật ngã ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo đó, các địa phương có diện tích lúa bị ảnh hưởng lớn như: xã Cẩm Trung (600 ha), xã Đức Thịnh (580 ha), xã Đức Quang (450 ha), xã Kỳ Xuân (550 ha), P.Bắc Hồng Lĩnh (480 ha)…

Ông Phạm Hoàng Anh, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Trung, cho biết: "Toàn xã gieo cấy gần 700 ha, mới chỉ thu hoạch được khoảng 70 ha thì thiên tai ập đến. Hơn 600 ha còn lại hiện đã bị đổ ngã, ngập trong nước. Công sức cả vụ của bà con đang đứng trước nguy cơ mất trắng nếu không ứng cứu kịp".

Ngoài thiệt hại về nông nghiệp, giông lốc còn khiến nhiều nhà dân ở Hà Tĩnh bị tốc mái, hệ thống cột điện cao thế và trung thế bị gãy đổ, gây mất điện cục bộ tại một số khu vực.

Ngành chức năng khơi thông dòng chảy để tiêu thoát nước để cứu vãn những diện tích lúa bị ngập úng ẢNH: TÂN KỲ

Ngay trong sáng 4.5, chính quyền các địa phương tại Hà Tĩnh đã huy động tổng lực để hỗ trợ người dân. Các thôn xóm đồng loạt ra quân khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước chân ruộng nhằm cứu vãn những diện tích lúa bị ngập úng.

Phương châm "lúa chín đến đâu, thu hoạch gọn đến đó" đang được triển khai quyết liệt. Các địa phương đã điều động tối đa máy gặt, ưu tiên cứu những vùng trũng thấp và diện tích bị đổ ngã trước để giảm thiểu thiệt hại về năng suất cho người dân.