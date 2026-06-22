Khẩn trương khắc phục đèo Khánh Lê trên tuyến Nha Trang - Đà Lạt

Ngày 22.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa, cho biết đơn vị đang khẩn trương thi công khắc phục các vị trí hư hỏng trên đèo Khánh Lê, phấn đấu khôi phục lưu thông bình thường trên quốc lộ 27C trước mùa mưa năm nay.

Trước đó, đợt mưa lũ tháng 11.2025 đã gây ra khoảng 100 điểm sạt lở đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C, trong đó hơn 50 điểm tắc hoàn toàn. Các đơn vị chức năng đã kịp thời thu dọn đất đá để thông tuyến tạm thời, nhưng tuyến đèo vẫn chưa đảm bảo an toàn vào ban đêm, ô tô bị cấm lưu thông từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, lệnh hạn chế kéo dài đến thời điểm hiện tại.

Đợt mưa lũ tháng 11.2025 khiến quốc lộ 27C xuất hiện khoảng 100 điểm sạt lở, trong đó hơn 50 điểm bị tắc hoàn toàn ẢNH: BÁ DUY

Tháng 3.2026, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án sửa chữa đoạn từ Km26+000 đến Km65+543 với tổng mức đầu tư gần 125 tỉ đồng, giá trị xây lắp hơn 111 tỉ đồng.

Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa là đơn vị thi công, thời gian thực hiện từ 8.6 đến 5.10. Dự án tập trung khắc phục 8 vị trí hư hỏng với các hạng mục sửa chữa nền mặt đường, hoàn trả hệ thống thoát nước và các công trình đảm bảo an toàn giao thông.

Hiện đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C vẫn hạn chế ô tô lưu thông từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau ẢNH: BÁ DUY

Phấn đấu đưa quốc lộ 27C lưu thông bình thường vào tháng 9

Ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa, cho biết vị trí phức tạp nhất là Km26+320, chiếm tới 32,38% toàn bộ giá trị hợp đồng. Tại đây, nhà thầu đã gia cố chân ta luy bằng đá hộc, đóng cọc larsen đảm bảo giao thông tạm thời và đang thi công cọc khoan nhồi để xử lý triệt để nguy cơ sạt lở.

Tại Km43+300, khoảng 3.000/4.000 m3 đất đá đã được thu dọn, đơn vị thi công đang đào móng tường chắn gia cố ta luy dương và khôi phục đường lánh nạn trên đèo Khánh Lê. Toàn tuyến đã thảm bê tông nhựa khoảng 8.000/20.000 m2 theo kế hoạch. "Công ty phấn đấu đưa quốc lộ 27C lưu thông bình thường vào tháng 9, trước mùa mưa lũ năm nay", ông Đoàn khẳng định.

Đơn vị thi công đang khắc phục một vị trí sạt lở trên đèo Khánh Lê ẢNH: BÁ DUY

Các đơn vị chức năng đang khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên quốc lộ 27C, phấn đấu khôi phục lưu thông bình thường trước mùa mưa năm nay ẢNH: BÁ DUY

Tại cuộc kiểm tra tiến độ thi công khắc phục mới đây, ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu các đơn vị không thi công chắp vá, tạm thời, sửa chữa phải đảm bảo chất lượng, bền vững và tính toán phù hợp với định hướng nâng cấp, mở rộng tuyến đường trong tương lai. Nhân lực, thiết bị phải được tập trung tối đa, phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch trước mùa mưa lũ 2026.

Ngoài quốc lộ 27C, ông Huyền cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ khắc phục các công trình giao thông hư hỏng khác trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành đồng bộ trước mùa mưa. Đồng thời ưu tiên xử lý trước các vị trí ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và các sự kiện lớn của địa phương.