Chủ tịch Khánh Hòa: Chính quyền càng minh bạch thì báo chí càng thuận lợi

Chiều 20.6, tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh báo chí cách mạng Việt Nam 101 năm qua luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân. Ông dẫn chứng đợt mưa lũ, sạt lở cuối năm 2025, khi nhiều phóng viên có mặt ở tuyến đầu để phản ánh kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Việt Hùng khẳng định năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), đồng thời là năm đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Tỉnh xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tập trung phát triển kinh tế biển với Vân Phong là cực tăng trưởng chiến lược, nâng tầm Nha Trang - Khánh Hòa thành trung tâm du lịch, dịch vụ, kinh tế đêm...

Những định hướng đó đều là việc lớn, việc khó, cần quyết tâm chính trị rất cao, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Và trong hành trình đó, tỉnh rất cần sự đồng hành của báo chí.

Các sở, ngành chủ động hơn trong cung cấp thông tin cho báo chí

Ông Nguyễn Việt Hùng chia sẻ thẳng thắn rằng chính quyền cần báo chí, và báo chí cũng cần một chính quyền biết lắng nghe, biết cung cấp thông tin, biết đối thoại và cầu thị. Trên tinh thần đó, tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành trên 3 phương diện.

Thứ nhất là lan tỏa khát vọng phát triển của Khánh Hòa trong giai đoạn mới, với mục tiêu lớn, tầm nhìn dài hạn. Ông mong báo chí tiếp tục phản ánh sinh động những nỗ lực đổi mới, các dự án động lực, những chuyển biến trong quản trị, cải cách hành chính, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, đô thị, biển đảo.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí ẢNH: BÁ DUY

Thứ hai là phản ánh trung thực, khách quan hơi thở cuộc sống, gồm khó khăn của người dân, doanh nghiệp, điểm nghẽn trong thủ tục, bất cập trong quản lý. Theo ông, nếu được báo chí phản ánh đúng, đủ, có trách nhiệm, đó sẽ là nguồn thông tin quan trọng giúp chính quyền điều chỉnh kịp thời, vì "phản biện đúng là để cùng tốt lên, không phải để làm khó nhau". Ông khẳng định tỉnh không né tránh, không ngại nghe góp ý thẳng và có căn cứ.

Thứ ba là cùng xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, nhân văn, trách nhiệm. Ông Nguyễn Việt Hùng nhìn nhận trong thời đại mạng xã hội phát triển nhanh, "thông tin đúng có khi đi bộ, còn tin sai thì chạy xe phân khối lớn", nên vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận của báo chí chính thống càng quan trọng, nhất là trong các vấn đề nhạy cảm, phức tạp.

Về phía chính quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các sở, ban, ngành chủ động hơn trong cung cấp thông tin cho báo chí: việc gì đã rõ thì nói rõ, việc gì đang xử lý thì thông tin đúng mức, việc gì còn khó thì trao đổi thẳng thắn, không để báo chí phải tự tìm thông tin trong khi cơ quan nhà nước chậm cung cấp. "Chính quyền càng minh bạch, báo chí càng thuận lợi; báo chí càng khách quan, xã hội càng thêm niềm tin", ông nhấn mạnh.