Khánh Hòa: Báo Thanh Niên đã luôn sát cánh cùng địa phương trên chặng đường xây dựng và phát triển

Chiều 18.6, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ tại Khánh Hòa nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).

Tiếp đoàn có nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng đại diện Văn phòng Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ cùng các phóng viên, biên tập viên đang công tác tại văn phòng.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Khắc Hà ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Báo Thanh Niên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa trong nhiều năm qua.

Theo ông Hà, Báo Thanh Niên là một trong những cơ quan báo chí có bề dày truyền thống, uy tín và sức lan tỏa lớn trong cả nước. Trong suốt quá trình phát triển của địa phương, Báo Thanh Niên luôn đồng hành cùng tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và những thành tựu nổi bật của Khánh Hòa đến đông đảo bạn đọc.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đến thăm Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ ẢNH: VĂN CHIẾN

Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cảm ơn tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Niên đã luôn sát cánh cùng địa phương trên chặng đường xây dựng và phát triển.

Ông Hà bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, khi Khánh Hòa tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, các sở, ngành và địa phương trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, thành tựu nổi bật; đồng thời phản ánh khách quan, mang tính xây dựng đối với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương.

Nhân dịp này, đoàn công tác Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, tặng hoa chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026) ẢNH: VĂN CHIẾN

Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Văn phòng Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ, Nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa đối với tờ báo và đội ngũ những người làm báo đang công tác tại địa phương nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc: "Kể từ khi đặt văn phòng tại Nha Trang vào năm 2004, đồng hành cùng chặng đường phát triển hơn 20 năm của tỉnh, Báo Thanh Niên luôn xác định sứ mệnh của mình là cầu nối thông tin tin cậy, góp phần lan tỏa những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của địa phương đến với đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc (bên phải), Trưởng đại diện Văn phòng Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa ẢNH: VĂN CHIẾN

Nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc cho biết, sự hỗ trợ, phối hợp của lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành trong việc cung cấp thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ phóng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục giữ vững tính khách quan, chuyên nghiệp, đồng hành cùng Khánh Hòa trên chặng đường phát triển đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Báo Thanh Niên. Những ghi nhận, kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh là động lực để đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.