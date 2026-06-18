Khánh Hòa tổ chức hội thảo quốc gia về thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Ngày 18.6, tại phường Nha Trang (Khánh Hòa), Trường Cán bộ thanh tra phối hợp Trường ĐH Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong kỷ nguyên mới".

Hội thảo do thạc sĩ Nguyễn Văn Lương, Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra và PGS-TS Nguyễn Văn Quang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội đồng chủ trì. Hội thảo diễn ra trong 2 ngày (18 – 19.6) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với khoảng 580 đại biểu.

Tham dự có lãnh đạo nhiều cục, vụ thuộc Thanh tra Chính phủ; chuyên gia, nhà khoa học từ Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các học viện, trường đại học và lãnh đạo thanh tra 25 tỉnh, thành phố.

Các đại biểu tham gia hội thảo ẢNH: BÁ DUY

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh nhiều luật quan trọng vừa được ban hành, sửa đổi trong năm 2025 như luật Thanh tra, luật Khiếu nại, luật Tố cáo và luật Phòng, chống tham nhũng, cùng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi số trong quản trị nhà nước.

Phát biểu khai mạc và dẫn đề, thạc sĩ Nguyễn Văn Lương cho rằng việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, sắp xếp bộ máy tinh gọn cùng chuyển đổi số đang đặt ra đòi hỏi mới với ngành thanh tra. Theo ông, hoạt động thanh tra cần chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý sai phạm sang phòng ngừa, cảnh báo rủi ro, góp phần hoàn thiện thể chế và kiểm soát quyền lực trong bộ máy nhà nước.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Lương, Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra, phát biểu tại hội thảo ẢNH: VĂN CHIẾN

Với 52 tham luận, các đại biểu tập trung thảo luận việc đổi mới phương thức hoạt động thanh tra trong mô hình chính quyền địa phương mới; chuyển từ thanh tra truyền thống sang thanh tra dựa trên quản trị rủi ro, dựa trên dữ liệu, thanh tra từ xa và trực tuyến; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được quan tâm, nhất là việc xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài ngay từ cơ sở, khi đơn thư về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công và xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra bản lĩnh, liêm chính. Thực tiễn công tác thanh tra sau sắp xếp bộ máy tại tỉnh Khánh Hòa cũng được đề cập.

TS Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng vụ pháp chế, Thanh tra chính phủ, trình bày tham luận tại hội nghị ẢNH: VĂN CHIẾN

Tại hội thảo, nhiều đại biểu thống nhất rằng ngành thanh tra đang đứng trước cơ hội đổi mới toàn diện cả về tổ chức bộ máy lẫn phương thức hoạt động; trong đó chuyển đổi số, quản trị dựa trên dữ liệu và kiểm soát quyền lực là những trụ cột quan trọng.

Theo ban tổ chức, kết quả hội thảo sẽ phục vụ việc nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành thanh tra trong giai đoạn phát triển mới.