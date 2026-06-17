Vụ thí sinh dùng ‘phao thi’ không bị lập biên bản: Hủy bài thi của thí sinh

Chiều 17.6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa xác nhận nội dung phản ánh vụ thí sinh vi phạm quy chế thi tại phòng thi số 0577, điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh) trên mạng xã hội là đúng.

Theo đó, thí sinh này bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi, không sử dụng "phao giấy" như thông tin lan truyền trên mạng xã hội trước đó. Vi phạm xảy ra vào cuối buổi thi bài thi tự chọn (môn thi thứ nhất) ngày 12.6.

Bài đăng trên mạng xã hội phản ánh việc một thí sinh vi phạm quy chế thi nhưng không bị lập biên bản xử lý được xác nhận là có thật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết ngay sau khi nhận được phản ánh, ngày 15.6, Giám đốc sở đã ký quyết định thành lập tổ kiểm tra và xử lý thông tin, bằng chứng vi phạm quy chế thi. Tổ kiểm tra sau đó tiến hành rà soát hồ sơ, đối chiếu camera giám sát phòng thi và làm việc với những người liên quan để xác định tính chính xác của thông tin phản ánh trên mạng xã hội.

Căn cứ Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT và Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT, Hội đồng thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp, thảo luận và thống nhất hủy toàn bộ kết quả bài thi, môn thi của thí sinh vi phạm tại phòng thi số 0577. Đây là mức xử lý áp dụng theo quy định đối với hành vi mang phương tiện thu, phát truyền tin vào phòng thi trong thời gian làm bài.

Điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự, phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa) ẢNH: C.T.V

Đối với những người làm công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ trách nhiệm và sẽ xử lý theo quy chế thi cùng quy định pháp luật nếu phát hiện sai phạm trong công tác tổ chức coi thi.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 13.6 trên mạng xã hội xuất hiện thông tin từ tài khoản của một học sinh tên V.V ở khu vực Cam Ranh, phản ánh sự việc thí sinh dùng phao thi và điện thoại trong phòng thi nhưng không bị lập biên bản xử lý. Học sinh này thừa nhận không dự thi tại phòng nêu trên mà chỉ nghe lại từ một số thí sinh quen biết. Tuy nhiên bài đăng sau đó được gỡ bỏ.

Các học sinh Khánh Hòa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: BÁ DUY

Chiều 15.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận bước đầu ghi nhận có sự việc và đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo lập đoàn kiểm tra, xử lý theo đúng quy chế thi. Kết quả xác minh chính thức của Sở công bố 2 ngày sau đó cho thấy phản ánh ban đầu là có cơ sở, dù chi tiết về phương tiện vi phạm có khác so với thông tin lan truyền trên mạng xã hội.