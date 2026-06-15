Vụ thí sinh dùng ‘phao thi’ không bị lập biên bản: Khánh Hòa vào cuộc xác minh

Chiều 15.6, trao đổi với PV Thanh Niên về thông tin một thí sinh bị phản ánh dùng "phao thi" nhưng không bị lập biên bản xử lý, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra để xác minh và xử lý theo đúng quy chế thi. Việc kiểm tra sẽ làm rõ trách nhiệm của thí sinh cũng như các cá nhân, hội đồng thi liên quan (nếu có).

Cùng ngày, ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, cho biết sở vẫn đang khẩn trương xác minh vụ việc, đồng thời cam kết sẽ phát thông cáo báo chí khi có kết luận chính thức.

Trước đó, ngày 13.6, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ tài khoản của một học sinh tên V.V (ở khu vực Cam Ranh) phản ánh sự việc được cho là xảy ra tại một phòng thi vào ngày 12.6, buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung bài đăng, một thí sinh bị phát hiện sử dụng "phao thi" và điện thoại trong quá trình làm bài, nhưng giám thị chỉ thu giữ các vật dụng này mà không lập biên bản xử lý.

Bài đăng trên mạng xã hội phản ánh việc một thí sinh bị cho là sử dụng điện thoại và "phao thi" nhưng không bị lập biên bản xử lý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Học sinh V.V thừa nhận không dự thi tại phòng này mà chỉ nghe lại từ các thí sinh quen biết. Thông tin sau đó nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận. Đến nay, bài đăng đã được gỡ bỏ.

Theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh bị phát hiện sử dụng tài liệu hoặc phương tiện truyền thông trong phòng thi phải bị lập biên bản và xử lý kỷ luật, có thể bị đình chỉ thi. Tại kỳ thi này, Khánh Hòa đã ghi nhận 3 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi.

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật kết quả xác minh khi có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.