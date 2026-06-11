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Giáo dục

Xin đi vệ sinh rồi mang điện thoại vào phòng thi, thí sinh bị đình chỉ

Đức Nhật
Đức Nhật
11/06/2026 11:36 GMT+7

Một thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở Gia Lai bị lập biên bản sau khi xin đi vệ sinh rồi mang điện thoại vào phòng thi.

Ngày 11.6, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết trong buổi thi môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Theo Sở GD-ĐT, toàn tỉnh có 37.185 thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn trong sáng 11.6. Có 116 thí sinh vắng mặt và ghi nhận 1 trường hợp vi phạm quy chế.

Trường hợp vi phạm xảy ra tại điểm thi số 74, Trường THPT Trần Quốc Tuấn. Thí sinh vi phạm quy chế là học sinh của trường này.

Xin đi vệ sinh rồi mang điện thoại vào phòng thi, một thí sinh bị đình chỉ - Ảnh 1.

Một học sinh của Trường THPT Trần Quốc Tuấn vi phạm quy chế thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ẢNH: TRANG ANH

Cụ thể, khoảng 9 giờ 25 phút, thí sinh xin phép giám thị ra ngoài đi vệ sinh. Trong quá trình theo dõi, giám thị phát hiện thí sinh có biểu hiện bất thường nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, giám thị phát hiện một chiếc điện thoại di động được cất trong túi quần của thí sinh.

Đến 9 giờ 30, hội đồng thi đã lập biên bản vi phạm quy chế đối với thí sinh này. Theo ghi nhận ban đầu, thí sinh chưa kịp sử dụng điện thoại trước khi bị phát hiện.

Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết vụ việc đã được xử lý theo đúng quy định của quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

Ngoài ra tại điểm thi Trường THPT Hoài Ân (xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai), lực lượng CSGT đã kịp thời đến tận nhà đón một thí sinh tự do đến điểm thi ngay trước giờ đóng cổng.

Ông Trần Anh Hoàng Vũ, Phó chủ tịch UBND xã Hoài Ân, cho biết thí sinh được hỗ trợ là em T.Y.V (SN 2004), đăng ký dự thi với tư cách thí sinh tự do. Khi thời gian vào phòng thi đã cận kề nhưng em vẫn chưa có mặt, lực lượng chức năng nhanh chóng liên hệ để nắm tình hình.

Ngay sau đó lực lượng Cảnh sát giao thông đã sử dụng xe chuyên dụng đến tận nhà đón em đến điểm thi. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, thí sinh có mặt vừa lúc trước khi cổng điểm thi đóng cửa.

Theo ông Trần Anh Hoàng Vũ, trước khi kỳ thi diễn ra, địa phương đã chủ động rà soát thông tin, địa chỉ và số điện thoại của các thí sinh để sẵn sàng liên hệ, hỗ trợ trong những trường hợp phát sinh, góp phần bảo đảm mọi thí sinh đều có cơ hội tham gia kỳ thi.

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