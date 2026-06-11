Cha mẹ hồi hộp ngoài cổng trường, thí sinh lặng lẽ chọn 'lối đi riêng'

Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn là cột mốc nhiều cảm xúc, không chỉ với thí sinh mà còn với các bậc cha mẹ. Phía sau những trang giấy thi là cả một hành trình đồng hành âm thầm, đầy lo lắng và yêu thương của gia đình.

Phụ huynh đứng chờ bên ngoài cổng trường chờ đợi con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đợi chờ dưới nắng gắt và hành trình đồng hành thầm lặng

Tại các điểm thi, dễ bắt gặp cảnh phụ huynh đứng ngồi không yên ngoài cổng trường từ sáng sớm. Có người tranh thủ trò chuyện để quên đi hồi hộp, có người đọc báo giết thời gian, cũng có người lặng lẽ nhìn về phía phòng thi với ánh mắt thấp thỏm. Nhiều cha mẹ thừa nhận mình còn lo lắng hơn cả con.

Tại điểm thi trường THPT Quốc học Quy Nhơn, câu chuyện của anh Lê Văn Nhạ (46 tuổi, người dân tộc Chăm H'roi, xã Vân Canh) khiến nhiều người xúc động. Con gái anh, em Lê Thị Minh Thư, học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú số 1 tỉnh Gia Lai, phải sống xa nhà từ năm lớp 9 vì trường cách nhà gần 50 km.

Anh Lê Văn Nhạ dậy từ sớm, chạy xe máy vượt chặng đường 50 km đến trung tâm tỉnh lỵ cổ vũ cho con gái ẢNH: ĐỨC NHẬT

Để kịp đến điểm thi và tiếp thêm tinh thần cho con, anh Nhạ dậy từ rất sớm, chạy xe máy vượt chặng đường dài từ xã miền núi xuống trung tâm tỉnh. Anh nói kỳ thi tốt nghiệp năm nay khiến cả gia đình hồi hộp hơn nhiều so với kỳ thi vào trường nội trú trước đây.

Điều đặc biệt là Minh Thư không cho cha biết mình đăng ký ngành nào, trường nào. "Con bảo để thi xong rồi mới nói", anh Nhạ kể. Người cha không trách móc, chỉ lặng lẽ thu xếp việc nhà, tính chuyện ở lại ký túc xá dành cho phụ huynh ở Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh để tiện chăm sóc con suốt những ngày thi.

"Mình chỉ dặn con giữ gìn sức khỏe, đừng áp lực quá. Thi được bao nhiêu điểm cha không quan trọng, miễn con vững tin và vui vẻ là được", anh Lê Văn Nhạ nói.

Nếu như tình thương của người cha nằm ở chuyến xe đường dài hàng chục cây số, thì bên ngoài hàng rào trường thi, các bà mẹ lại tìm thấy sự đồng cảm trong những cuộc trò chuyện ngắn dưới nắng hè.

Một nhóm phụ huynh đứng sát cổng trường vừa quạt tay vừa bàn tán rôm rả để vơi bớt căng thẳng. Họ đùa nhau về "linh tính của người mẹ", rằng dù không vào được phòng thi nhưng vẫn cảm nhận được lúc con bắt đầu cầm bút làm bài.

Phụ huynh động viên thí sinh trước khi bước vào phòng thi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhiều người kể các con ở nhà tỏ ra rất bình tĩnh, còn cha mẹ lại mất ngủ cả đêm. Chị Nguyễn Thị Trà My (44 tuổi), mẹ của thí sinh Võ Ngọc Hoa, nói rằng bản thân chị hồi hộp hơn cả con gái.

"Con thì cứ bảo bình thường thôi, còn tôi cứ thấp thỏm mãi. Đứng ngoài cổng trường mà tim đập liên tục", chị Nguyễn Thị Trà My.

Khi sự bí mật trở thành cách thí sinh tự bảo vệ trước kỳ vọng của cha mẹ

Bên cạnh áp lực thi cử, nhiều học sinh còn mang theo một nỗi lo khác: sợ làm gia đình thất vọng. Vì vậy, không ít em chọn cách giữ kín nguyện vọng đại học cho đến sau kỳ thi.

Minh Thư là một trong những trường hợp như thế. Em không tiết lộ với cha mình đã đăng ký ngành gì, trường nào. Theo anh Nhạ, con gái sợ nếu nói trước mà kết quả không như mong muốn thì cả nhà sẽ buồn.

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Sự im lặng ấy không phải là khoảng cách giữa cha con, mà là cách một cô gái tuổi 18 đối diện với áp lực thi cử.

Tại điểm thi, chị Nguyễn Thị Trà My cũng kể rằng con gái mình chưa chia sẻ cụ thể chuyện chọn ngành. Chị hiểu tâm lý ấy nên không ép hỏi.

"Tôi nghĩ nhiều đứa trẻ bây giờ sợ làm cha mẹ kỳ vọng quá nhiều. Mình hỏi nhiều đôi khi lại khiến con áp lực hơn", chị Nguyễn Thị Trà My chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Trà My nhắc con ăn uống đầy đủ, ngủ sớm và tránh thức khuya ẢNH: ĐỨC NHẬT

Các phụ huynh cho biết họ đang cố gắng thay đổi cách đồng hành cùng con. Thay vì liên tục hỏi điểm số, trường lớp hay nghề nghiệp tương lai, nhiều gia đình chọn cách "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" và tập trung vào bồi bổ sức khỏe, tinh thần của thí sinh.

Gia đình chị Trà My duy trì giờ giấc sinh hoạt điều độ, nhắc con ăn uống đầy đủ, ngủ sớm và tránh thức khuya. Những chuyện như tập thể dục, giải tỏa căng thẳng hay lựa chọn ngành học, chị để con tự quyết.

"Lời tôi nói nhiều nhất trước ngày thi là con cứ làm theo khả năng, làm sao thấy thoải mái nhất là được", chị Nguyễn Thị Trà My nói.

Theo thống kê, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Gia Lai có 37.508 thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi với 1.652 phòng thi.