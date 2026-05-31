Thi lớp 10 môn toán: 409 thí sinh bỏ thi, 2 vi phạm quy chế

Báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Hà Nội cho thấy, sáng nay có 123.673 thí sinh dự thi vào lớp 10 môn toán, vắng 409 thí sinh.

Có 2 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi.

Như vậy, so với buổi thi môn ngữ văn và ngoại ngữ, số thí sinh bỏ thi và vi phạm quy chế thi đều tăng: môn ngữ văn vắng 390 thí sinh, môn ngoại ngữ vắng 406 thí sinh. Mỗi buổi thi môn này đều chỉ có 1 thí sinh vi phạm.

Cả 3 buổi thi đều được đánh giá diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, đề thi môn toán ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Dù bao gồm 5 câu, song đề toán thi vào lớp 10 Hà Nội tựu trung bởi 3 mạch kiến thức, gồm: số và đại số; hình học và đo lường; thống kê và xác suất.

Với thiết kế đó, đề môn toán thi vào lớp 10 Hà Nội hướng đến đánh giá 3 phần năng lực của thí sinh gồm: phần tư duy và lập luận toán học (chiếm 3 điểm); phần giải quyết vấn đề toán học (chiếm 4,5 điểm); phần mô hình hóa toán học (chiếm 2,5 điểm).

Như vậy, cùng với việc hoàn thành bài thi môn toán, thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên đã kết thúc kỳ thi căng thẳng nhất sau 9 năm học phổ thông. Ngày mai 1.6, những thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên của Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ thi các môn chuyên.

Dự kiến điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay sẽ được công bố trong khoảng từ 19 - 22.6.

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay ghi nhận số học sinh tốt nghiệp THCS đông kỷ lục so với nhiều năm. Năm nay có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng hơn 20.000 em so với năm trước. Tuy nhiên, số đăng ký dự thi thực tế là hơn 124.000 thí sinh.