Thơ Thanh Thảo vào đề thi ngữ văn tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội

Thí sinh vừa kết thúc môn thi đầu tiên, môn ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay.

Về cấu trúc, đề thi môn ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội theo hình thức tự luận, gồm 2 phần: đọc hiểu và viết, với thời gian làm bài 120 phút. Cách thức tính điểm, phần đọc hiểu 4 điểm, phần viết 6 điểm.

Ngữ liệu đề thi ngữ văn tiếp tục được lấy từ những tác phẩm, văn bản ngoài sách giáo khoa. Phần đọc hiểu và phần viết đều lấy từ tác phẩm "Trăng trong rừng và những đứa trẻ" của nhà thơ Thanh Thảo.

Câu nghị luận xã hội trong phần viết yêu cầu thí sinh viết khoảng 400 chữ đề xuất giải pháp để tạo nên những kết nối tích cực khi mà cuộc sống hiện đại đang khiến một số bạn trẻ dần mất đi sự kết nối với cuộc sống xung quanh mình.

