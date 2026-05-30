Thi vào lớp 10 môn ngữ văn: 390 thí sinh bỏ thi, 1 thí sinh vi phạm

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, kết thúc môn thi ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn thành phố sáng nay có 123.692 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,69%, vắng 390 em.

Buổi thi này chỉ có một thí sinh vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT không nêu lý do và mức độ vi phạm.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay ẢNH: TUẤN MINH

Có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do gặp vấn đề về sức khoẻ.

Sở GD-ĐT đánh giá, các điểm thi trên toàn thành phố diễn ra bình thường, nghiêm túc, đúng quy chế.

Trước đó, sáng 29.5, theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, buổi làm thủ tục dự thi vào lớp 10, số thí sinh có mặt là 123.467/124.082 (đạt tỷ lệ 99,5%); vắng 615 thí sinh. "Số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi có thể xác định đi học nghề, học trường tư thục...", Sở GD-ĐT nhận định.

Với kỳ thi có quy mô lớn, mức độ cạnh tranh cao, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, lưu ý lãnh đạo các điểm thi cần nhắc nhở thí sinh nhiều lần trước khi vào phòng thi để tránh những sai sót đáng tiếc liên quan đến vật dụng bị cấm mang vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động.

Lãnh đạo sở GD-ĐT cũng đề nghị trước khi gọi thí sinh vào phòng thi, cán bộ làm nhiệm vụ cần tiếp tục nhắc các em kiểm tra lại tư trang, túi đồ cá nhân để bảo đảm không còn sót các thiết bị, vật dụng không được phép mang theo.

Theo ông, việc nhắc lại nhiều lần nội dung này với thí sinh "không bao giờ là thừa", bởi thực tế đã từng xảy ra trường hợp thí sinh vô tình mang điện thoại vào phòng thi do lơ đãng hoặc quên kiểm tra lại đồ dùng cá nhân.

Chỉ cần mang theo điện thoại vào phòng thi, thí sinh chưa sử dụng, nếu bị phát hiện thì cán bộ coi thi vẫn phải lập biên bản xử lý theo quy chế. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh trong kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 của Hà Nội diễn ra trong các ngày 30 và 31.5; kỳ thi vào lớp 10 chuyên tổ chức ngày 1.6. Toàn thành phố có 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức và gần 400 phòng thi dự phòng.

Năm nay, có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng hơn 20.000 em so với năm trước, trong khi trường công lập chỉ đáp ứng khoảng 55% chỉ tiêu. Dù vậy, năm nay có khoảng 22.000 học sinh lớp 9 chủ động không đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập.