Hai con sinh đôi tự tin đạt điểm 10, người mẹ bật khóc trước cổng trường

Đúng 15 giờ ngày 30.5, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.

Thí sinh đặc biệt tự tin đạt 10 điểm tiếng Anh

Ghi nhận của Thanh Niên tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng Hậu (P.Cầu Giấy, Hà Nội), đa số các em học sinh rời phòng thi với phong thái phấn khởi, tự tin và nụ cười rạng rỡ vì cho rằng đề thi năm nay dễ so với mặt bằng được ôn tập tại nhà trường. Thậm chí, nhiều học sinh khẳng định bản thân chắc chắn sẽ được 10 điểm.

Là một trong những thí sinh đặc biệt nhất tại điểm thi này, nam sinh Đoàn Gia Huy được nhiều người gọi là "tí hon" bởi em có dáng người nhỏ hơn so với các bạn cùng trang lứa. Thấy con trai vừa bước ra, chị Nguyễn Thị Tâm vội ôm chầm lấy con, dành cho con nụ hôn động viên và nở nụ cười hạnh phúc khi nghe con nói làm bài thi môn tiếng Anh rất dễ dàng.

Trao đổi với Thanh Niên, nam sinh Gia Huy cho biết, bài thi môn tiếng Anh em làm trong khoảng 30 phút và tự tin được 10 điểm. Theo nam sinh, ban đầu vào phòng thi, em hồi hộp, lo lắng nhưng khi nhớ tới lời động viên của mẹ, em đã bình tĩnh lại và hoàn thành bài thi một cách dễ dàng.

Gia Huy cũng tiết, do bản thân đặc biệt nên em được giám thị quan tâm, sau khi hoàn thành xong 2/3 môn thi, em tự tin mình sẽ đỗ vào Trường THPT Kim Liên.

Trong khi đó, chị Tâm chia sẻ, Gia Huy là con út trong gia đình 3 anh em. Dù có ngoại hình nhỏ bé nhưng Huy luôn tỏ ra chững chạc, tự tin và là học sinh xuất sắc của trường.

"Ở lớp, cháu được mệnh danh là cây phát biểu, phao cứu sinh của lớp. Trong cuộc sống, con cũng rất tự lập nên vợ chồng tôi rất yên tâm", chị Tâm chia sẻ.

Bật khóc đón hai con sinh đôi cùng thi vào lớp 10

Khi dòng thí sinh đã thưa dần trước cổng trường, chị Vũ Thị Ngân (42 tuổi, quê Nam Định) vẫn đứng ngóng về phía bên trong với ánh mắt đầy lo âu bởi hai cậu con trai sinh đôi Phạm Vũ Gia Huy và Phạm Vũ Vĩnh Hưng vẫn chưa xuất hiện.

Rồi giữa đám đông, chị Ngân nhận ra bóng dáng quen thuộc của hai con. Không kịp hỏi bài làm thế nào, không kịp nghe con kể chuyện trong phòng thi, chị vội ôm chầm lấy cả hai vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt bất ngờ lăn dài trên gương mặt người mẹ.

Đó không phải là nước mắt của lo lắng hay thất vọng, mà là sự vỡ òa trong niềm vui của người mẹ được đón con về nhà sau ngày thi đầu tiên. Chị khóc vì nhìn thấy các con đã đi qua được 2/3chặng đường của kỳ thi quan trọng đầu đời.

Niềm hạnh phúc ấy càng trở nên trọn vẹn hơn khi Gia Huy và Vĩnh Hưng hồ hởi kể rằng đề thi tiếng Anh dễ hơn dự đoán, các em hoàn thành bài chỉ sau khoảng 30 phút và tự tin có thể đạt 10 điểm.

"Nghe các con nói vậy mà tôi nhẹ cả người. Mấy ngày nay cả nhà gần như mất ăn mất ngủ vì lo cho các cháu", chị Ngân nghẹn ngào chia sẻ.

Người mẹ cũng cho biết, trong hai anh em thì Gia Huy có phần bình tĩnh hơn, còn Vĩnh Hưng đôi khi làm chị hơi lo lắng một chút. Chị bộc bạch, Gia Huy và Vĩnh Hưng đều có chung một sở thích là âm nhạc, nếu các con đỗ cấp 3 vào Trường THPT Thăng Long chị sẽ mua tặng các con mỗi người một cây đàn.

Đánh giá về đề thi tiếng Anh, Phạm Vũ Gia Huy và Phạm Vũ Vĩnh Hưng khẳng định đề thi năm nay không khó bằng các năm trước. Hai em cho biết, cả hai cùng học một lớp, thế mạnh của Hưng là giỏi môn Toán, còn Gia Huy giỏi môn tiếng Anh. Cả hai luôn đoàn kết, bổ trợ cho nhau trong học tập cũng như cuộc sống.

Khi được hỏi về ước mơ nghề nghiệp, cả hai anh em đều hào hứng chia sẻ mong muốn sau này sẽ thi đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội để trở thành kiến trúc sư trong tương lai.

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THCS Thành Công (P.Giảng Võ) các thí sinh cũng cho biết đề thi năm nay dễ hơn so với năm ngoái.

Nam sinh Hoàng Bách và Hoàng Đức An (học sinh Trường THCS và THPT Thực nghiệm) cho biết, trưa nay hai em thức xuyên trưa ôn bài để vào phòng thi với tâm lý an tâm nhất.

"Đề tiếng Anh có sự phân hóa nhưng chắc chắn không phân hóa được bọn em. Em dự kiến trên 9,5 điểm", Đức An vui vẻ nói khiến những phụ huynh quanh đó cũng phải bật cười.

Trong khi đó, nữ sinh Đỗ Hồng Anh, học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, tâm sự buổi sáng nay em hơi lo lắng vì môn văn làm bài không quá tốt nhưng sau khi kết thúc môn tiếng Anh thì thấy thở phào nhẹ nhõm. "Em dự kiến trên 9 điểm", Hồng Anh nói.