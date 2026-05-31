Sáng nay thí sinh Hà Nội thi môn cuối vào lớp 10

Trong kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội, cùng với môn ngữ văn, môn toán được thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Thí sinh bắt đầu làm bài thi từ 8 giờ và kết thúc vào lúc 10 giờ sáng nay.

Theo cấu trúc định dạng đề thi môn toán ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 mà Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố, đề thi bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm 5 bài.

Dù bao gồm 5 câu, song đề toán thi vào lớp 10 Hà Nội sẽ tựu trung bởi 3 mạch kiến thức, gồm: số và đại số; hình học và đo lường; thống kê và xác suất.

Với thiết kế đó, đề môn toán thi vào lớp 10 Hà Nội hướng đến đánh giá 3 phần năng lực của thí sinh gồm: phần tư duy và lập luận toán học (chiếm 3 điểm); phần giải quyết vấn đề toán học (chiếm 4,5 điểm); phần mô hình hóa toán học (chiếm 2,5 điểm).

Tổng điểm tối đa toàn bài tự luận môn toán là 10 điểm.

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay ghi nhận số học sinh tốt nghiệp THCS đông kỷ lục so với nhiều năm. Năm nay, có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng hơn 20.000 em so với năm trước. Tuy nhiên, số đăng ký dự thi thực tế là hơn 124.000 thí sinh.

Trước đó, tại buổi thi môn ngữ văn và ngoại ngữ ngày 30.5, toàn thành phố ghi nhận hàng trăm thí sinh bỏ thi dù đã đăng ký dự thi và chọn các nguyện vọng xét tuyển. Cụ thể, môn ngữ văn là 390, môn ngoại ngữ là 401.

Những thí sinh bỏ thi một môn sẽ không được thi các môn tiếp theo và không đủ điều kiện xét tuyển lớp 10 THPT công lập.

Mỗi buổi thi ngày 30.5 đều có 1 thí sinh bị xử lý vì vi phạm quy chế, trong đó có thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Đề thi môn ngữ văn và tiếng Anh nhận được đánh giá tích cực từ giáo viên và học sinh. Thực tế, gần gũi với học sinh nhưng vẫn đảm bảo độ phân hóa, đặc thù quan trọng của đề thi tuyển sinh.

Với kỳ thi có quy mô lớn, mức độ cạnh tranh cao, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, lưu ý lãnh đạo các điểm thi cần nhắc nhở thí sinh nhiều lần trước khi vào phòng thi để tránh những sai sót đáng tiếc liên quan đến vật dụng bị cấm mang vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động.

Lãnh đạo sở GD-ĐT cũng đề nghị trước khi gọi thí sinh vào phòng thi, cán bộ làm nhiệm vụ cần tiếp tục nhắc các em kiểm tra lại tư trang, túi đồ cá nhân để bảo đảm không còn sót các thiết bị, vật dụng không được phép mang theo.

Theo ông, việc nhắc lại nhiều lần nội dung này với thí sinh "không bao giờ là thừa", bởi thực tế đã từng xảy ra trường hợp thí sinh vô tình mang điện thoại vào phòng thi do lơ đãng hoặc quên kiểm tra lại đồ dùng cá nhân.

Chỉ cần mang theo điện thoại vào phòng thi, thí sinh chưa sử dụng, nếu bị phát hiện thì cán bộ coi thi vẫn phải lập biên bản xử lý theo quy chế. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh trong kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 của Hà Nội diễn ra trong các ngày 30 và 31.5; kỳ thi vào lớp 10 chuyên tổ chức ngày 1.6. Toàn thành phố có 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức và gần 400 phòng thi dự phòng.

Dự kiến điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay sẽ được công bố trong khoảng từ 19 - 22.6.