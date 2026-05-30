Giáo dục

Gợi ý đáp án 24 mã đề môn tiếng Anh thi vào lớp 10

Tuệ Nguyễn
30/05/2026 16:45 GMT+7

Thí sinh Hà Nội đã kết thúc môn tiếng Anh, môn thứ hai thi vào lớp 10. Giáo viên đã có gợi ý về đáp án để thí sinh tham khảo. Đáp án chính thức dự kiến sở GD-ĐT sẽ công bố sau kỳ thi.

Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 của Hà Nội gồm 40 câu trắc nghiệm, được trộn thành 24 mã đề, thời gian làm bài 60 phút.

Thi lớp 10: Gợi ý áp 24 mã đề môn tiếng Anh - Ảnh 1.

Thí sinh kết thúc môn thi tiếng Anh vào lớp 10

ẢNH: TUẤN MINH

Sau đây là gợi ý đáp án của các giáo viên Tuyensinh247 để phụ huynh và thí sinh tham khảo. 

Mã đề: 001 

1.D

2.B

3.A

4.B

5.B

6.D

7.D

8.C

9.B

10.C

11.C

12.D

13.D

14.A

15.A

16.B

17.C

18.C

19.B

20.B

21.A

22.A

23.B

24.D

25.C

26.A

27.C

28.C

29.A

30.D

31.B

32.C

33.D

34.D

35.B

36.A

37.D

38.C

39.B

40.A

Mã đề: 002 

1.A

2.A

3.A

4.D

5.A

6.B

7.B

8.C

9.A

10.C

11.A

12.C

13.D

14.C

15.B

16.D

17.B

18.C

19.D

20.C

21.A

22.B

23.D

24.D

25.C

26.A

27.B

28.D

29.D

30.B

31.B

32.A

33.A

34.B

35.D

36.A

37.D

38.C

39.A

40.B

Mã đề: 003 

1.A

2.B

3.A

4.D

5.C

6.D

7.B

8.A

9.C

10.D

11.A

12.C

13.C

14.D

15.B

16.B

17.A

18.C

19.A

20.D

21.B

22.A

23.D

24.D

25.C

26.A

27.C

28.D

29.C

30.B

31.A

32.D

33.D

34.B

35.C

36.C

37.A

38.B

39.D

40.C

 

Mã đề: 004  

1.A

2.B

3.C

4.D

5.B

6.D

7.C

8.C

9.D

10.A

11.B

12.C

13.B

14.A

15.D

16.A

17.B

18.D

19.A

20.D

21.D

22.B

23.C

24.C

25.D

26.A

27.A

28.C

29.D

30.C

31.A

32.B

33.B

34.A

35.A

36.C

37.A

38.C

39.B

40.D

Mã đề: 005 

1.D

2.B

3.B

4.C

5.D

6.D

7.A

8.A

9.C

10.D

11.A

12.C

13.A

14.C

15.D

16.D

17.B

18.C

19.D

20.B

21.B

22.C

23.A

24.A

25.D

26.D

27.B

28.A

29.D

30.B

31.C

32.C

33.B

34.A

35.A

36.C

37.C

38.B

39.A

40.D

Mã đề: 006 

1.B

2.C

3.C

4.B

5.C

6.C

7.B

8.B

9.A

10.C

11.D

12.B

13.A

14.C

15.B

16.A

17.D

18.C

19.A

20.D

21.B

22.A

23.A

24.C

25.D

26.B

27.B

28.D

29.C

30.A

31.D

32.D

33.A

34.A

35.D

36.C

37.C

38.A

39.B

40.D

Mã đề: 007 

1.B

2.B

3.A

4.C

5.D

6.A

7.B

8.D

9.A

10.C

11.D

12.A

13.B

14.B

15.D

16.D

17.B

18.C

19.D

20.A

21.C

22.D

23.D

24.C

25.A

26.C

27.D

28.B

29.C

30.C

31.B

32.B

33.C

34.A

35.B

36.A

37.D

38.C

39.B

40.A

Mã đề: 008 

1.D

2.B

3.B

4.A

5.D

6.A

7.A

8.B

9.C

10.C

11.A

12.A

13.D

14.D

15.B

16.A

17.C

18.C

19.A

20.A

21.B

22.C

23.D

24.C

25.A

26.B

27.D

28.B

29.C

30.B

31.C

32.C

33.B

34.D

35.C

36.D

37.C

38.A

39.B

40.D

Mã đề: 009

1.D

2.D

3.A

4.A

5.C

6.C

7.A

8.A

9.D

10.B

11.A

12.D

13.

14.

15.D

16.A

17.B

18.C

19.D

20.B

21.D

22.A

23.C

24.A

25.B

26.C

27.D

28.D

29.B

30.B

31.C

32.C

33.D

34.D

35.B

36.C

37.A

38.C

39.D

40.B

Mã đề: 010

1.A

2.B

3.C

4.C

5.B

6.B

7.C

8.C

9.C

10.D

11.B

12.A

13.B

14.D

15.D

16.C

17.A

18.C

19.D

20.A

21.A

22.C

23.D

24.B

25.C

26.C

27.A

28.B

29.B

30.A

31.A

32.B

33.D

34.D

35.A

36.C

37.C

38.A

39.B

40.D

Mã đề: 011 

1.D

2.B

3.C

4.A

5.C

6.C

7.D

8.B

9.D

10.B

11.B

12.A

13.D

14.C

15.A

16.B

17.B

18.D

19.D

20.A

21.A

22.B

23.D

24.A

25.C

26.D

27.D

28.C

29.B

30.A

31.A

32.B

33.C

34.A

35.C

36.D

37.D

38.B

39.C

40.A

Mã đề: 012 

1.B

2.C

3.A

4.B

5.A

6.B

7.D

8.D

9.B

10.C

11.D

12.A

13.C

14.A

15.B

16.C

17.C

18.B

19.A

20.D

21.B

22.C

23.B

24.B

25.D

26.C

27.C

28.D

29.B

30.D

31.A

32.D

33.A

34.A

35.C

36.D

37.D

38.B

39.A

40.C

Mã đề: 013  

1.A

2.B

3.C

4.A

5.A

6.D

7.D

8.A

9.B

10.B

11.C

12.D

13.A

14.B

15.A

16.C

17.C

18.B

19.D

20.B

21.C

22.D

23.A

24.D

25.B

26.A

27.B

28.A

29.C

30.C

31.B

32.D

33.C

34.D

35.D

36.D

37.A

38.C

39.B

40.D

Mã đề: 014 

1.A

2.A

3.C

4.C

5.B

6.A

7.B

8.

9.

10.

11.A

12.B

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.D

20.D

21.B

22.B

23.C

24.A

25.C

26.B

27.C

28.D

29.B

30.A

31.C

32.B

33.A

34.A

35.D

36.D

37.A

38.B

39.D

40.C

Mã đề: 015 

1.D

2.B

3.A

4.C

5.C

6.D

7.A

8.A

9.B

10.B

11.A

12.A

13.B

14.D

15.D

16.A

17.C

18.D

19.B

20.B

21.C

22.A

23.C

24.B

25.B

26.A

27.D

28.C

29.B

30.D

31.D

32.A

33.C

34.C

35.D

36.D

37.B

38.C

39.D

40.A

Mã đề: 016 

1.D

2.D

3.C

4.A

5.A

6.C

7.B

8.A

9.D

10.A

11.B

12.D

13.B

14.A

15.D

16.D

17.B

18.C

19.D

20.C

21.C

22.C

23.A

24.A

25.B

26.C

27.B

28.B

29.D

30.D

31.C

32.B

33.A

34.D

35.B

36.D

37.D

38.B

39.C

40.A

Mã đề: 017 

1.A

2.A

3.B

4.B

5.A

6.A

7.C

8.D

9.C

10.D

11.B

12.D

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.D

24.B

25.B

26.C

27.D

28.B

29.D

30.C

31.C

32.A

33.D

34.A

35.A

36.D

37.

38.

39.

40.

Mã đề: 018

1.A

2.B

3.A

4.B

5.D

6.D

7.B

8.A

9.C

10.B

11.C

12.A

13.C

14.B

15.D

16.D

17.C

18.A

19.C

20.A

21.D

22.D

23.A

24.C

25.C

26.A

27.D

28.A

29.B

30.C

31.C

32.D

33.B

34.B

35.D

36.C

37.D

38.C

39.B

40.A

Mã đề: 019 

1.C

2.B

3.C

4.C

5.D

6.A

7.C

8.C

9.A

10.B

11.D

12.C

13.A

14.B

15.D

16.D

17.C

18.A

19.B

20.D

21.C

22.A

23.B

24.C

25.A

26.B

27.D

28.B

29.D

30.A

31.A

32.D

33.B

34.D

35.B

36.D

37.C

38.A

39.D

40.B

Mã đề: 020  

1.D

2.A

3.B

4.C

5.A

6.D

7.C

8.A

9.A

10.D

11.C

12.B

13.C

14.B

15.D

16.A

17.A

18.B

19.D

20.B

21.A

22.B

23.A

24.C

25.D

26.D

27.B

28.B

29.A

30.C

31.D

32.C

33.C

34.B

35. D

36.B

37.A

38.B

39.D

40.C

Mã đề: 021  

1.D

2.B

3.C

4.A

5.B

6.A

7.B

8.B

9.A

10.A

11.C

12.B

13.D

14.C

15.C

16.D

17.B

18.D

19.B

20.A

21.D

22.C

23.C

24.A

25.A

26.D

27.B

28.C

29.B

30.A

31.D

32.B

33.D

34.A

35.C

36.C

37.C

38.B

39.D

40.A

Mã đề: 022 

1.C

2.C

3.D

4.D

5.C

6.A

7.D

8.D

9.B

10.C

11.A

12.A

13.C

14.B

15.C

16.B

17.A

18.B

19.C

20.D

21.B

22.C

23.A

24.B

25.B

26.D

27.A

28.A

29.B

30.B

31.A

32.C

33.D

34.D

35.C

36.D

37.A

38.D

39.B

40.C

Mã đề: 023 

1.B

2.C

3.D

4.D

5.C

6.B

7.C

8.A

9.A

10.B

11.B

12.A

13.A

14.B

15.B

16.D

17.A

18.A

19.D

20.B

21.C

22.A

23.C

24.A

25.D

26.B

27.D

28.D

29.C

30.A

31.D

32.B

33.C

34.C

35.D

36.D

37.A

38.D

39.B

40.C

Mã đề: 024 

1.B

2.A

3.B

4.B

5.A

6.B

7.C

8.D

9.C

10.B

11.D

12.A

13.B

14.D

15.A

16.C

17.B

18.C

19.A

20.D

21.B

22.B

23.D

24.C

25.D

26.C

27.D

28.C

29.A

30.D

31.B

32.B

33.A

34.C

35.A

36.C

37.A

38.C

39.B

40.D

Theo kế hoạch, sáng mai 31.5, thí sinh Hà Nội sẽ dự thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút. Những em đăng ký vào các trường THPT chuyên trực thuộc sở GD-ĐT sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1.6.

Dự kiến từ ngày 19 - 22.6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Gợi ý cách làm bài thi môn ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội giúp học sinh có thêm thông tin tham khảo. Đáp án chính thức, kèm thang điểm dự kiến được Sở GD-ĐT Hà Nội công bố sau kỳ thi.

