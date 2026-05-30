Thi vào lớp 10: Đề tiếng Anh có điều chỉnh về độ khó, vẫn có điểm 10

Kết thúc môn thi ngoại ngữ chiều nay 30.5, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, toàn thành phố vắng 401 thí sinh (nhiều hơn môn ngữ văn - 390 thí sinh). 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi.

Về đề thi, cô Mai Linh, giáo viên tiếng Anh Trường THCS - THPT Marie Curie (Hà Nội), nhận xét: "Đề thi chính thức vào 10 môn Anh năm nay giữ nguyên cấu trúc so với các năm trước nhưng có một vài điều chỉnh tinh tế về độ khó và dạng câu hỏi, phản ánh rõ định hướng của chương trình GDPT 2018 là tăng cường năng lực giao tiếp, tư duy ngôn ngữ và ứng dụng thực tiễn".

Sự thay đổi nổi bật, theo cô Mai Linh, đó là một số câu hỏi có ngữ cảnh thực tế hơn, gần gũi với đời sống học sinh (ví dụ phần viết lại câu hoặc đọc hiểu). Các câu hỏi yêu cầu học sinh có khả năng từ vựng tương đối tốt. Điều này phù hợp với Chương trình GDPT 2018.

Đề thi hướng tới kiểm tra năng lực ngôn ngữ toàn diện, không đơn thuần là học thuộc; đáp ứng được các yêu cầu cơ bản khi bao quát đầy đủ 4 kỹ năng: từ vựng - ngữ pháp, đọc hiểu, ngôn ngữ giao tiếp, và viết.

Ở phần phát âm - trọng âm: vẫn là dạng quen thuộc nhưng có câu yêu cầu phân biệt tinh tế, tránh học tủ.

Phần ngữ pháp - từ vựng: bao quát thì, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, giới từ… Chức năng giao tiếp: xuất hiện mẫu hội thoại hàng ngày thực tế, yêu cầu học sinh hiểu ngữ cảnh và chọn đúng sắc thái.

Ở yêu cầu đọc hiểu (các dạng câu hỏi đọc hiểu trong đề): dạng bài chọn tiêu đề phù hợp, tìm chi tiết, suy luận từ ngữ... Một số câu cần tư duy tổng hợp.

Yêu cầu viết lại câu, chủ yếu kiểm tra mệnh đề quan hệ, liên từ.

"Nhìn chung đề thi năm nay bám sát với chủ đề trong chương trình tiếng Anh lớp 9. Phần từ vựng trắc nghiệm và ngữ pháp tương đối quen thuộc với học sinh. Trong phần phát âm có một câu hỏi xuất hiện từ vựng "lạ" như holography, tuy nhiên, nếu nắm vững quy tắc phát âm âm câm "h" thì học sinh hoàn toàn có thể làm được", cô Mai Linh nhận xét.

Đề sát thực tế khi nhiều câu hỏi liên hệ đến đời sống học sinh: lựa chọn nghề nghiệp, quản lý thời gian cá nhân tăng tính suy luận. Đặc biệt ở phần đọc hiểu và sắp xếp câu hoàn thành đoạn văn, yêu cầu học sinh tư duy và vận dụng, không chỉ học thuộc.

Phần đọc hiểu được xây dựng sát thực tế với các chủ đề như đời sống, công việc… Các câu hỏi trong bài kiểm tra khả năng thí sinh trong vận dụng chủ điểm ngữ pháp cơ bản như to- v, ving, sắp xếp trật từ từ.

Đánh giá đề thi có độ phân hóa tốt, cô Mai Linh cho rằng, học sinh trung bình có thể đạt 5 - 6 điểm nếu nắm chắc kiến thức cơ bản. Học sinh khá có thể đạt 7 - 8 điểm. Học sinh giỏi cần cẩn trọng ở phần đọc hiểu và hoàn thành đoạn văn để đạt điểm 9 - 10.

Theo kế hoạch, sáng mai 31.5, thí sinh Hà Nội sẽ dự thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút. Những em đăng ký vào các trường THPT chuyên trực thuộc sở GD-ĐT sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1.6.

Năm học 2026 - 2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên; số đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358.

Thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, số lượt dự thi môn ngữ văn sáng 30.5 là 123.692, vắng 390 thí sinh. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh, khoảng 55%.

Dự kiến từ ngày 19 - 22.6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.