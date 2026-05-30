Đề văn thi vào lớp 10 được khen thực tế, nhiều thí sinh tự tin trên 8 điểm

Thí sinh tự tin đạt trên 8 điểm môn văn

Đúng 10 giờ sáng nay 30.5, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi đầu tiên đối với môn ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.

Ghi nhận của Thanh Niên tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (P.Phú Lương, Hà Nội), không khí không còn căng thẳng mà thay vào đó là sự thoải mái. Đa số các em học sinh rời phòng thi với nụ cười rạng rỡ, tự tin vì đề thi năm nay vừa sức và nằm trong khả năng.

Là một trong những thí sinh bước ra khỏi cổng trường đầu tiên với tâm trạng rất phấn khởi, Ngô Mai Khánh (ở P.Yên Nghĩa) hào hứng cho biết, dù đề thi không “trúng tủ” với mình nhưng vẫn rất vừa sức.

“Em nghĩ, các bạn học sinh chỉ cần nắm vững những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa là có thể hoàn thành tốt đề thi ngữ văn. Còn em thì làm bài rất suôn sẻ và áng chừng đạt từ 8 điểm trở lên", Ngô Mai Khánh chia sẻ.

Cùng chung niềm vui sau buổi thi đầu tiên, Lưu Bảo Lâm (ở khu đô thị Xa La, P.Hà Đông) cho biết, đề thi năm nay “rơi vào” thể loại thơ, với tác phẩm “Trăng trong rừng và những đứa trẻ rơi”. Thể loại này chính là “thế mạnh” của em.

Nhờ quá trình ôn tập kỹ lưỡng và bao quát tất cả các tác phẩm, Lưu Bảo Lâm đã hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn và ước chừng sẽ đạt khoảng 8 điểm.

Bên cạnh sự chuẩn bị về kiến thức, Lưu Bảo Lâm chia sẻ chính sự đồng hành của gia đình đã giúp em vượt qua áp lực tâm lý.

"Trước khi bước vào phòng thi, em cảm thấy rất lo lắng và hồi hộp. Nhưng nghĩ đến mẹ là người luôn ở bên cạnh động viên, khích lệ nên em đã lấy lại được sự vững tin để làm bài. Bây giờ, em sẽ về nhà ăn bữa cơm do chính tay mẹ nấu, nghỉ ngơi một chút để chiều nay lại tiếp tục đi thi thứ hai", Lưu Bảo Lâm nói.

Đề văn thú vị, sát thực tế

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng Hậu (P.Cầu Giấy, Hà Nội) không khí cũng rất thoải mái khi hầu hết các thí sinh cho biết đều làm được bài, đề văn ở mức vừa sức.

Trong số đó, nhiều thí sinh báo tin vui làm bài thi tốt khiến những bậc phụ huynh đang đứng đợi ở cổng trường phấn khởi, có người ôm chầm lấy con vì quá mừng rỡ.

Là thí sinh rời điểm thi đầu tiên, Trần Nguyễn Khánh Hà (học sinh Trường THCS Lômônôxốp) nhận được sự cổ vũ của nhiều phụ huynh và tình nguyện viên. Khánh Hà cho biết, bản thân đã hoàn thành đề thi môn văn với 5 mặt giấy.

Khánh Hà đánh giá đề thi năm nay ở mức dễ, bản thân có thể được 8,75 điểm. Việc làm bài thi tốt môn đầu tiên sẽ giúp Hà có tâm lý thoải mái trước môn tiếng Anh vào buổi chiều. Qua đó, giúp thí sinh này tự tin để hiện thực hóa mục tiêu thi đỗ vào lớp chuyên sử của Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.

Các thí sinh đánh giá, điểm thú vị của đề thi môn văn năm nay là câu hỏi phân tích hình ảnh "nhân hóa" trong bài thơ "Trăng trong rừng và những đứa trẻ" của tác giả Thanh Thảo. Thí sinh Nguyễn Minh Thắng cho biết, một số bạn có thể bị nhầm lẫn giữa biện pháp nhân hóa và so sánh, nếu không tỉnh táo thì dễ mất điểm.

Thí sinh này cũng cho rằng, đề văn phần nghị luận xã hội về vấn đề "mất kết nối của giới trẻ với thế giới xung quanh" rất sát với thực tế cuộc sống hiện đại của học sinh hiện nay. Việc đưa vấn đề này vào đề thi giúp học sinh có cơ hội thể hiện quan điểm cá nhân một cách sâu sắc hơn.