Chị Tô Thị Tuyết Ngân giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Khánh Hòa

Ngày 16.6, tại Hội trường Đảng ủy phường Nha Trang (Khánh Hòa), Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 tổ chức phiên trọng thể với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho hơn 154.857 hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong tỉnh. Đây là đại hội đầu tiên của tổ chức Hội sau khi hợp nhất Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận (cũ) từ ngày 1.7.2025.

Tham dự đại hội có anh Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Anh Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, tặng hoa chúc mừng đại hội

ẢNH: BÁ DUY

Đại hội với chủ đề "Thanh niên Khánh Hòa - Yêu nước - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Làm chủ tương lai", thể hiện khát vọng cống hiến và quyết tâm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác Hội

Theo báo cáo trình đại hội, giai đoạn 2024 - 2026, công tác Hội và phong trào thanh niên trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở, với phong trào trung tâm "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Toàn tỉnh thực hiện 247 công trình, phần việc thanh niên trị giá 2,98 tỉ đồng; thành lập 155 đội hình "Bình dân học vụ số", phổ cập kỹ năng số cho hơn 28.000 lượt người dân; qua chương trình "Mặt trận số", lực lượng tình nguyện đã hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho 157.225 lượt người dân.

Các cấp Hội cũng giới thiệu việc làm cho hơn 9.000 thanh niên; duy trì 694 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ ủy thác hơn 1.661 tỉ đồng, hỗ trợ gần 33.000 hộ gia đình và thanh niên phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, đại hội thẳng thắn nhìn nhận việc tập hợp thanh niên công nhân, thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn khó khăn; chuyển đổi số trong hoạt động Hội chưa đồng bộ giữa các cấp.

Anh Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại đại hội

ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu chỉ đạo, anh Hà Anh Đức biểu dương những kết quả toàn diện của thanh niên Khánh Hòa nhiệm kỳ qua, nhất là vai trò tiên phong trong chuyển đổi số qua phong trào "Bình dân học vụ số" và các tổ công nghệ số cộng đồng. Anh nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên không chỉ là người thụ hưởng thành quả phát triển mà phải là lực lượng tiên phong kiến tạo tương lai.

Đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Anh Hà Anh Đức đề nghị các cấp Hội tỉnh Khánh Hòa tập trung bốn nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trước hết, khơi dậy mạnh mẽ lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến trong thanh niên, gắn với niềm tự hào về vùng đất Khánh Hòa anh hùng, về biển đảo quê hương và Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc; qua đó bồi đắp ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia và trách nhiệm công dân trong mỗi người trẻ.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại đại hội ẢNH: BÁ DUY

Cùng với đó, anh Hà Anh Đức đề nghị phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược của nhiệm kỳ. Mỗi cán bộ Hội, hội viên cần chủ động ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số vào học tập, lao động, sản xuất; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và mở rộng các mô hình như "Bình dân học vụ số", tổ công nghệ số cộng đồng.

"Mỗi cán bộ Hội, hội viên thanh niên cần trở thành một hạt nhân đổi mới sáng tạo, một đại sứ chuyển đổi số trong cộng đồng", anh Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Chị Tô Thị Tuyết Ngân, Phó bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, tiếp tục được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh khóa I ẢNH: BÁ DUY

Theo anh Hà Anh Đức, tổ chức Hội cần đồng hành hiệu quả với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ thanh niên tiếp cận vốn, tri thức, công nghệ, thị trường và các cơ hội hợp tác phát triển; khuyến khích thanh niên tham gia các lĩnh vực giàu tiềm năng của địa phương như kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, logistics, năng lượng tái tạo, công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, các cấp Hội cần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hiện đại, thực sự là mái nhà chung của thanh niên; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo, trí thức trẻ, doanh nhân trẻ và thanh niên yếu thế.

"Ở đâu có thanh niên, ở đó cần có hoạt động của Hội; ở đâu thanh niên có nhu cầu chính đáng, ở đó tổ chức Hội phải hiện diện để đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ", anh Hà Anh Đức nói.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, mong mỗi hội viên, thanh niên là lực lượng tiên phong làm chủ khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, đi đầu trong khởi nghiệp sáng tạo, góp phần đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. "Tôi mong mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên luôn tự đặt cho mình câu hỏi: Tôi đã và sẽ đóng góp gì cho Khánh Hòa trong giai đoạn phát triển lịch sử này?", ông Hà nhấn mạnh.

Tại đại hội, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 gồm 47 anh, chị tiêu biểu chính thức ra mắt ẢNH: BÁ DUY

Đại hội đã thông qua phương hướng công tác Hội nhiệm kỳ 2026 - 2029 với 11 chỉ tiêu trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá: đẩy mạnh chuyển đổi số; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với kinh tế biển, du lịch; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đại hội đặt mục tiêu giới thiệu việc làm cho 50.000 thanh niên và hỗ trợ ít nhất 500.000 lượt người dân, thanh niên tiếp cận nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến.

Tại đại hội, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 gồm 47 anh, chị tiêu biểu chính thức ra mắt. Chị Tô Thị Tuyết Ngân, Phó bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh khóa I.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, chị Tô Thị Tuyết Ngân hứa cùng tập thể Ủy ban Hội khóa I giữ vững đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động để Hội thực sự là ngôi nhà chung của thanh niên; phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện của thanh niên vào các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh như chuyển đổi số, phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.