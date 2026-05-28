T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2026

Chiều 28.5, đoàn công tác của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 và mùa An cư kết hạ năm 2026.

Thay mặt thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Tường Lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư vị giáo phẩm, cùng toàn thể các vị tăng ni, cư sĩ, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thông tin truyền thông, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 và mùa An cư kết hạ năm 2026 lời cầu chúc thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, thời gian qua, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều hoạt động phối hợp và triển khai thiết thực, thông qua các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân và thanh thiếu nhi…

Trong thời gian tới, anh Nguyễn Tường Lâm mong muốn T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam và T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên nói chung và thanh niên Phật tử nói riêng; đặc biệt lan tỏa và triển khai sâu rộng phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động.

Đón tiếp đoàn, Hòa thượng Thích Gia Quang thay mặt chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa, tăng ni bày tỏ niềm hoan hỉ và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng thế hệ trẻ dành cho Giáo hội và đồng bào Phật tử thời gian qua.

Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết, các hoạt động lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực và đồng hành trách nhiệm từ các tổ chức thanh niên. Hòa thượng Thích Gia Quang bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt thêm nhiều kết quả nổi bật trong thời gian tới.