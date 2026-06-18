Cần Thơ mong Báo Thanh Niên đồng hành cùng định hướng phát triển

Ngày 18.6, Đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).

Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Văn Bảy (Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL thành phố Cần Thơ); ông Phạm Thế Vinh (Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ); ông Lê Minh Tuấn (Phó giám đốc Sở VH-TT-DL thành phố Cần Thơ).

Ông Trần Văn Huyến (thứ 4 từ phải qua), Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, dẫn đầu Đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ đến chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam ẢNH: THANH DUY

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Văn Huyến ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Báo Thanh Niên trong công tác thông tin, tuyên truyền, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong thời gian qua.

Đặc biệt, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ ấn tượng với nhiều bài viết có thông tin đa chiều, phân tích chuyên sâu thực trạng và gợi ý nhiều giải pháp có tính xây dựng trên Báo Thanh Niên. Thực tế, đã có những tin, bài tác động tích cực, góp phần giúp thành phố khai thác lợi thế, tiềm năng cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ người dân…

Ông Trần Văn Huyến cho biết sau sáp nhập, Cần Thơ có không gian rộng, dư địa phát triển nhiều, khát vọng của người dân cũng lớn hơn. Thành phố đã đặt ra nhiều nghị quyết mang tính đột phá về chiến lược. Một trong số đó là phấn đấu đến năm 2030 Cần Thơ sẽ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia và đến 2045 trở thành thành phố đáng sống tại Việt Nam.

Với sự quyết tâm hành động, thành phố Cần Thơ rất mong Báo Thanh Niên cùng đồng hành, ủng hộ, góp sức lan tỏa những khát vọng vươn của hệ thống chính trị; tuyên truyền, cổ vũ cho người dân và doanh nghiệp hiểu về định hướng phát triển của thành phố trong tương lai. Bên cạnh đó là quảng bá hình ảnh đất và con người Cần Thơ với những tấm gương, câu chuyện tiên tiến, điển hình.

Nhà báo Trần Thanh Trang, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ, trân trọng cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ đã dành tình cảm, sự quan tâm đến cán bộ, phóng viên, nhân viên của văn phòng. Đây là niềm động viên tinh thần to lớn đối với những người làm Báo Thanh Niên.

Nhà báo Trần Thanh Trang cho biết thời gian qua, PV Báo Thanh Niên tác nghiệp tại Cần Thơ đã nhận được hỗ trợ tích cực của lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành... Chính điều này đã góp phần quan trọng giúp phóng viên tiếp cận được nguồn tin nhanh chóng, có môi trường tác nghiệp thuận lợi, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Ngoài công tác chuyên môn, Báo Thanh Niên cũng có cơ hội được đóng góp cho địa phương thông qua các hoạt động an sinh xã hội như xây nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trao học bổng cho học sinh nghèo và trong tháng 6 này sẽ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn ở xã Châu Thành...

Trên tinh thần đó, nhà báo Trần Thanh Trang mong lãnh đạo Cần Thơ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Báo Thanh Niên phát huy vai trò làm cầu nối thông tin và đồng hành cùng sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

