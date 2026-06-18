Báo Thanh Niên giữ vững niềm tin và tinh thần trách nhiệm

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam ( 21.6.1925 - 21.6.2026), đoàn công tác của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Thanh Niên tại tòa soạn Hà Nội.

Anh Nguyễn Tường Lâm và Đoàn công tác T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng hoa chúc mừng Báo Thanh Niên tại Hà Nội ẢNH: ĐINH HUY

Phát huy sứ mệnh cao cả của người làm báo

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến ban biên tập, đội ngũ phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Thanh Niên. Đánh giá cao bề dày truyền thống lịch sử và uy tín của tờ báo, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định Ban Bí thư T.Ư Đoàn luôn dành sự quan tâm sâu sắc và đánh giá cao những đóng góp của báo đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Anh Nguyễn Tường Lâm và nhà báo Trần Việt Hưng trao đổi thông tin tại buổi gặp ẢNH: ĐINH HUY

Chia sẻ thẳng thắn về bối cảnh đang triển khai quy hoạch sắp xếp lại các cơ quan báo chí, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm bày tỏ sự vui mừng khi đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Thanh Niên (cả ở TP.HCM và Hà Nội) luôn giữ vững tinh thần, không dao động về tư tưởng.

Anh Nguyễn Tường Lâm mong muốn toàn thể cán bộ, nhân viên tòa soạn tiếp tục giữ vững niềm tin, phát huy sứ mệnh cao cả của người làm báo để cùng xây dựng một nền báo chí lành mạnh, đóng góp tích cực cho xã hội.

Giữ vững niềm tin và tinh thần trách nhiệm

Thay mặt tập thể Báo Thanh Niên, Phó tổng biên tập Trần Việt Hưng trân trọng cảm ơn tình cảm và sự động viên kịp thời, thiết thực của Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Anh Trần Việt Hưng khẳng định tập thể cán bộ, phóng viên Báo Thanh Niên luôn giữ vững niềm tin và tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đặc biệt là công tác thông tin về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sắp diễn ra.

Anh Trần Việt Hưng báo cáo với anh Nguyễn Tường Lâm và đoàn công tác về hoạt động của Báo Thanh Niên ẢNH: ĐINH HUY

Đồng thời, anh Trần Việt Hưng cho biết, báo vẫn đang triển khai các kế hoạch chuyên môn theo đúng tiến độ, thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và kế hoạch phát triển của Báo.

Nhân dịp này, anh Nguyễn Tường Lâm đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc Báo Thanh Niên tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới.