Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chiều 17.6, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026), đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư cùng một số cơ quan báo chí. Tiếp đoàn có ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư.

Những con số ấn tượng trên mặt trận tuyên truyền

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và tuổi trẻ cả nước, anh Bùi Quang Huy đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Ban nhân ngày hội của những người làm công tác báo chí, tư tưởng của Đảng.

Anh Bùi Quang Huy cũng bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự đồng hành, hỗ trợ mật thiết của Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua.

Anh Bùi Quang Huy và đoàn công tác T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư ẢNH: XUÂN TÙNG

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh: "Mọi hoạt động của tổ chức Đoàn, suy cho cùng đều hướng tới mục tiêu cốt lõi là giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi, thực hiện đúng chức năng là "trường học xã hội chủ nghĩa" của tuổi trẻ. Chính vì vậy, nhiệm vụ của Đoàn luôn gắn bó chặt chẽ và không thể tách rời với công tác tư tưởng, tuyên truyền và dân vận của Đảng".

Minh chứng cho hiệu quả của sự phối hợp và định hướng từ Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, anh Bùi Quang Huy đã điểm lại những con số ấn tượng trên mặt trận tuyên truyền của tổ chức Đoàn thời gian qua.

Anh Bùi Quang Huy trao đổi với ông Phan Xuân Thủy tại buổi tiếp ẢNH: XUÂN TÙNG

Điển hình, trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như 30.4, ngày Quốc khánh 2.9 năm 2025, các chiến dịch tuyên truyền trên không gian mạng của Đoàn đã tạo ra sức lan tỏa khổng lồ với gần 11 tỉ lượt xem, góp phần tạo ra một luồng không khí phấn khởi, tích cực trong nhân dân và tuổi trẻ.

Bên cạnh đó, trong việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức Đoàn đã cho thấy vai trò xung kích mạnh mẽ. Cuộc thi viết chính luận năm nay đã thu hút tới khoảng 400.000 bài dự thi (tăng mạnh so với 290.000 bài của năm trước). Những thành quả này đã được Ban Chỉ đạo 35 T.Ư đánh giá rất cao, nhiều mô hình sáng tạo của Đoàn đã được lan tỏa, nhiều cán bộ Đoàn được mời làm báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm tại các địa phương.

Những đổi mới mạnh mẽ trong công tác Đoàn

Phát biểu tại buổi tiếp đoàn công tác T.Ư Đoàn, ông Phan Xuân Thủy, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà T.Ư Đoàn đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những đổi mới mạnh mẽ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Anh Bùi Quang Huy và đoàn công tác T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng Báo Nhân Dân ẢNH: PHAN LINH

Theo ông Phan Xuân Thủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư luôn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của T.Ư Đoàn trong việc triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, bám sát yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. T.Ư Đoàn đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của đoàn viên, thanh niên; kịp thời định hướng dư luận, tạo sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Ông cho rằng những kết quả đạt được có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đồng thời gắn liền với hiệu quả của công tác tuyên giáo trong hệ thống Đoàn. Công tác tư tưởng, văn hóa của T.Ư Đoàn đã đóng góp thiết thực vào việc củng cố sự đồng thuận xã hội, trở thành một trong những điểm sáng trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Anh Bùi Quang Huy và đoàn công tác T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong giai đoạn tới, ông Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Bí thư T.Ư Đoàn và các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư.

"Từ nay đến năm 2030, đất nước sẽ có nhiều sự kiện chính trị quan trọng và đứng trước những yêu cầu phát triển mới, đòi hỏi công tác tư tưởng, tuyên truyền và vận động thanh niên phải được thực hiện hiệu quả hơn nữa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ", ông Phan Xuân Thủy nhấn mạnh.

Cùng ngày đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Bùi Quang Huy dẫn đầu cũng đã đến thăm chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam và Báo Nhân Dân.