Giới trẻ

T.Ư Đoàn chúc mừng Ban Thanh niên Quân đội nhân ngày 22.12

Đình Huy
Đình Huy
22/12/2025 13:35 GMT+7

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã đến chúc mừng Ban Thanh niên Quân đội.

Ngày 22.12, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng) nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025). Cùng dự có anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

T.Ư Đoàn chúc mừng Ban Thanh niên Quân đội nhân ngày 22.12- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã trao tặng lẵng hoa của Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng Ban Thanh niên Quân đội

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại buổi gặp, anh Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban Thanh niên Quân đội. Nêu rõ ý nghĩa dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn mong muốn tuổi trẻ quân đội tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần và truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" trong giai đoạn mới.

Tiếp tục là nòng cốt trong phong trào của tổ chức Đoàn, gắn kết chặt chẽ với tuổi trẻ cả nước góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Nguyễn Minh Triết kỳ vọng tuổi trẻ quân đội sẽ tiếp tục tinh thần xung kích, chuẩn bị tâm thế tốt nhất hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13.

Thay mặt Ban Thanh niên Quân đội và tuổi trẻ toàn quân, đại tá Trần Hữu Dũng, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội, gửi lời cảm ơn đến Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

T.Ư Đoàn chúc mừng Ban Thanh niên Quân đội nhân ngày 22.12- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Kim Quy trao lẵng hoa T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chúc mừng Ban Thanh niên Quân đội

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tá Trần Hữu Dũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, cùng các ban, đơn vị T.Ư Đoàn để thanh niên quân đội phát huy vị thế, vai trò trong lực lượng thanh niên cả nước; thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đoàn và phong trào, hoạt động của tuổi trẻ.

Tại buổi gặp, anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã trao tặng lẵng hoa của Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng Ban Thanh niên Quân đội. Anh Nguyễn Kim Quy trao lẵng hoa T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chúc mừng Ban Thanh niên Quân đội.

