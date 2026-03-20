Phóng viên Báo Thanh Niên đoạt giải B loạt bài 'Thanh niên giúp dân trong mưa lũ'

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng đã tuyên dương và trao Giải thưởng 26.3 cho 57 cán bộ Đoàn tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.



Bên cạnh đó, 10 tác phẩm xuất sắc của cuộc thi báo chí viết về gương điển hình trong phong trào thanh niên năm 2025 cũng được vinh danh, góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp của thanh niên. Trong đó, phóng viên Nguyễn Văn Cường (bút danh Mạnh Cường) của Báo Thanh Niên đoạt giải B với loạt bài "Thanh niên giúp dân trong mưa lũ".

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Công Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, nhấn mạnh tiếp nối truyền thống của Đoàn, thanh niên Đà Nẵng hôm nay được kỳ vọng tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo; tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng; không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến vì cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn như dịch bệnh, thiên tai, tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" được thể hiện rõ nét qua các hoạt động như Chiến dịch Quang Trung hay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tuyên dương và trao Giải thưởng 26.3 cho cán bộ Đoàn tiêu biểu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ ấy đã góp phần tô đẹp hình ảnh thanh niên Đà Nẵng giàu trách nhiệm, nghĩa tình và khát vọng cống hiến", anh Hùng khẳng định.

Tại chưng trình, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết trong giai đoạn phát triển mới, khi thành phố mở rộng không gian sau hợp nhất với Quảng Nam, tổ chức Đoàn đã nhanh chóng ổn định, phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo diện mạo mới cho phong trào thanh niên. "Trước yêu cầu hội nhập ngày càng cao, các cấp bộ Đoàn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống gắn với chuyển đổi số, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong thanh thiếu nhi", ông Tuấn nói.

Trao tặng bằng khen cho Đoàn viên tiêu biểu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cũng theo ông Tuấn, phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục là điểm sáng với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ thanh thiếu nhi vùng khó khăn.

Nhấn mạnh định hướng phát triển, ông Tuấn cho rằng Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lớn để vươn mình trở thành đô thị hiện đại, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, logistics, tài chính, công nghệ và du lịch chất lượng cao của khu vực và quốc tế. Trong hành trình đó, thanh niên chính là lực lượng tiên phong.

"Mỗi sáng kiến, mỗi công trình, mỗi mô hình khởi nghiệp của thanh niên cần hướng đến giải quyết các bài toán phát triển của thành phố, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới", ông Tuấn nhấn mạnh.

Ngay sau lễ kỷ niệm, nghi thức bấm nút khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ Đà Nẵng năm 2026 đã được thực hiện. Liên hoan quy tụ 109 đơn vị với hơn 2.000 trại sinh, chia thành 13 cụm hoạt động, diễn ra trong hai ngày 20 và 21.3 với nhiều nội dung giao lưu, trải nghiệm sôi nổi.



