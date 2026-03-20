Cách lan toả mạnh mẽ thông tin tích cực đến người trẻ

Sáng 20.3, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026) đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề "Tăng cường thông tin tích cực và phát triển mạng lưới truyền thông số của Đoàn" . Tham dự tọa đàm có ông Vi Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ đoàn thể, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Nguyễn Thái An chủ trì tọa đàm

Chủ trì tọa đàm có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó ban Công tác Đoàn, T.Ư Đoàn.

Tọa đàm thu hút đông đảo sự tham gia của các đơn vị nền tảng số như: VCCorp, Công ty CP Truyền thông & Giải trí Vitamin Việt Nam, Công ty CP Golden Star Media, OTV Media, Cộng đồng Otofun, Công ty CP truyền thông IFACT, BeatVN, Kenh14, Wind Media, Riviu, Troll Xe.

Sức lan tỏa mạnh mẽ khi truyền thông trên mạng xã hội

Phát biểu tại tọa đàm, anh Nguyễn Thái An cho biết, trong thời gian qua, các nền tảng mạng xã hội đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả cho công tác tuyên truyền của Đoàn, đặc biệt trong việc lan tỏa thông tin tích cực, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa, lịch sử và lòng yêu nước. Những nỗ lực đó góp phần hình thành một "dòng chảy" thông tin tích cực ngày càng rõ nét trên không gian mạng.

Anh Nguyễn Thái An phát biểu tại tọa đàm

ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Nguyễn Thái An dẫn chứng một số chiến dịch truyền thông tiêu biểu như "Hòa bình đẹp lắm" hay "Tự hào Việt Nam" với hàng tỉ lượt xem, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ khi có sự phối hợp giữa T.Ư Đoàn, các cơ quan báo chí và các nền tảng số. Thành công này không chỉ đến từ nội dung mà còn nhờ sự cộng hưởng giữa các lực lượng truyền thông, trong đó vai trò của các nền tảng số là đặc biệt quan trọng.

Trên cơ sở đó, T.Ư Đoàn đã ban hành đề án "Tăng cường thông tin tích cực và phát triển mạng lưới truyền thông số của Đoàn", với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái truyền thông số rộng khắp, kết nối giữa tổ chức Đoàn và các mạng lưới bên ngoài để cùng thực hiện nhiệm vụ định hướng, giáo dục thanh niên.

Anh Nguyễn Thái An đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 6 nhóm vấn đề trọng tâm. Trước hết là việc xây dựng hệ thống truyền thông số chính thức đồng bộ, đa dạng và có độ phủ cao, khắc phục tình trạng phát triển chưa đồng đều giữa các cấp bộ Đoàn.

Cùng với đó là chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nội dung số hấp dẫn, phù hợp với thị hiếu thanh niên nhưng vẫn giữ vững giá trị cốt lõi. Tăng cường tương tác với thanh niên trên không gian mạng, xây dựng cộng đồng trực tuyến tích cực, đồng thời nâng cao năng lực định hướng thông tin và nắm bắt dư luận xã hội.

Đại biểu nêu ý kiến tại tọa đàm ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo anh An, mạng xã hội không chỉ là kênh truyền tải mà còn là môi trường hai chiều, nơi thanh niên thể hiện quan điểm, cảm xúc. Việc khai thác hiệu quả các tương tác này sẽ giúp tổ chức Đoàn kịp thời nắm bắt tâm tư, xu hướng và có định hướng phù hợp.

Anh An cũng đề cập đến yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ, ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, cũng như tăng cường liên kết giữa các nền tảng, các trang lớn và người có ảnh hưởng để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Đưa Đoàn đến gần hơn với giới trẻ

Tại tọa đàm, các đơn vị nền tảng số đều khẳng định sự nhạy bén của tổ chức Đoàn trước sự bùng nổ của kỷ nguyên số. Các chuyên gia đến từ VCCorp, Golden Star Media, Otofun và Vitamin Network đã phác thảo một lộ trình mới: đưa Đoàn đến gần hơn với giới trẻ bằng ngôn ngữ của cảm xúc và công nghệ.

Điểm nhấn đầu tiên chính là sự thay đổi trong tư duy làm nội dung . Đại diện VCCorp nhấn mạnh việc chuyển từ những khẩu hiệu hành chính sang cách kể chuyện giàu cảm xúc. Thay vì chỉ đưa tin về các hoạt động, các chiến dịch như "Hòa bình đẹp lắm" hay "Tự hào Việt Nam" đã thành công nhờ tận dụng "không gian thực" (các sự kiện offline) để tạo ra tư liệu cho "không gian số" (video ngắn, bài viết tương tác). Đây là cách tạo ra những "điểm chạm" trực tiếp, giúp lịch sử và lòng yêu nước trở nên mềm mại, dễ tiếp nhận hơn với gen Z.

Các đại biểu nêu giải pháp để lan tỏa mạnh mẽ thông tin đến người trẻ ẢNH: XUÂN TÙNG

Bên cạnh đó, xây dựng mạng lưới cộng đồng là yếu tố then chốt. Ý kiến từ Golden Star Media và Vitamin Network cho thấy sức mạnh của việc phối hợp với các KOL, nghệ sĩ và các fanpage địa phương. Truyền thông không còn là con đường một chiều từ tổ chức xuống hội viên, mà là sự lan tỏa theo "chiều ngang" giữa người dùng với nhau.

Đặc biệt, đề xuất của cộng đồng Otofun về việc giáo dục văn hóa giao thông qua các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho thấy Đoàn có thể đi sâu vào những vấn đề thực tiễn nhất của đời sống thanh niên.

Một xu hướng quan trọng khác được đề cập là việc ứng dụng công nghệ và chú trọng chất lượng hơn số lượng . Đại diện các đơn vị công nghệ đều thống nhất rằng: không cần quá nhiều bài viết hời hợt, mà cần những tuyến nội dung sâu sắc, có bản sắc riêng.

Việc ứng dụng AI để theo dõi, đo lường và định hướng luồng thông tin sẽ giúp Đoàn chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng và định hướng lối sống xanh cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng.