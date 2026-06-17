T.Ư Đoàn đánh giá rất cao trách nhiệm và đóng góp lớn của Báo Thanh Niên

Chiều 17.6, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết Báo Thanh Niên luôn khẳng định được vị trí, uy tín của mình từ trước đến nay. Báo Thanh Niên có độ uy tín rất cao, là nguồn thông tin chính thống rất quan trọng, có lượng bạn đọc lớn, nhất là truyền thông số mạnh, thể hiện qua các nền tảng mạng xã hội rộng khắp.

"Đặc biệt với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; các sự kiện lớn, các nội dung, định hướng quan trọng của Ban Bí thư T.Ư Đoàn luôn được truyền tải hết sức đầy đủ, hiệu quả trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá rất cao sự trách nhiệm và những đóng góp của lãnh đạo Ban Biên tập, cán bộ, công nhân viên, phóng viên Báo Thanh Niên trong suốt thời gian qua", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Tường Lâm chúc Báo Thanh Niên tiếp tục vững bước, khẳng định thương hiệu báo chí cách mạng. Anh Nguyễn Tường Lâm cũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể đội ngũ những người làm báo của Thanh Niên, luôn giữ vững tay bút, nhiệt huyết và bản lĩnh cách mạng, thực hiện đúng sứ mệnh tờ báo của mình – cơ quan ngôn luận của Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Đáp lại tình cảm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Báo Thanh Niên, bày tỏ sự cảm động khi Ban Bí thư T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam luôn quan tâm, dành nhiều tình cảm rất lớn cho báo chí của Đoàn nói chung, trong đó có Báo Thanh Niên.

Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cho biết trước những gửi gắm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, toàn thể đội ngũ những người làm báo của Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là lan tỏa trong thanh niên, các hoạt động, chương trình về thanh niên.