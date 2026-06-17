Anh Nguyễn Trần Anh Duy, được chọn cử làm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.Cần Thơ

Ngày 17.6, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Cần Thơ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2029, diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 200 đại biểu chính thức. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, dự và chỉ đạo đại hội.

Anh Nguyễn Tường Lâm và ông Trần Văn Huyến tặng hoa chúc mừng các anh, chị được chọn cử vào Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Cần Thơ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2029 ẢNH: THANH DUY

Lãnh đạo địa phương tham dự có ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ; ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ…

Lãnh đạo Cần Thơ đặt kỳ vọng vào người trẻ

Nhiệm kỳ 2024-2026, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Cần Thơ đã thực hiện hơn 12.400 công trình, phần việc, mang lại lợi ích cho cộng đồng hơn 42 tỉ đồng. Nổi bật trong các hoạt động là hội đã xây được 18 cây cầu Hy vọng tại các vùng quê, đi đầu với mô hình số hóa sản phẩm OCOP và thành lập được nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ (bìa phải) cùng anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư thành đoàn Cần Thơ, tham quan gian hàng thanh niên tại đại hội ẢNH: THANH DUY

Với những kết quả khả quan, ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, bày tỏ phấn khởi khi kỳ vọng vào vai trò của tuổi trẻ trong việc góp sức giúp thành phố thực hiện được những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới. Đó là đến năm 2030, Cần Thơ sẽ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu long, và đến năm 2045 thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á, là thành phố đáng sống của Việt Nam.

Trước mắt, lãnh đạo Cần Thơ mong muốn các bạn trẻ góp sức trong thực hiện 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhằm tạo động lực mới để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số. "Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần sự quyết tâm lớn để thực hiện nên thành phố "đặt hàng" những bạn trẻ biết làm chủ công nghệ, mạnh dạn làm kinh tế, tự tin hội nhập, giữ gìn bản sắc và sống có trách nhiệm", ông Trần Văn Huyến chia sẻ.

Kiến tạo phong trào "Chạm đến trái tim"

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, dự báo giai đoạn 2026-2029, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, sự dịch chuyển lao động, tác động của mạng xã hội cùng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực sẽ đặt ra nhiều vấn đề mới đối với thanh niên. Vì thế, hội phải đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức hoạt động, để đáp ứng được sự mong mỏi của lãnh đạo thành phố.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: THANH DUY

Định hướng cho người trẻ, anh Nguyễn Tường Lâm lưu ý phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Cần Thơ phải được cụ thể hóa bằng lòng tự hào sâu sắc về bản sắc văn hóa, lịch sử và bằng chính khát vọng xây dựng một thành phố phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Cách làm không dàn trải mà chọn ra những mũi nhọn đột phá, mang đậm tính đặc thù, phù hợp với hơi thở và điều kiện thực tế của địa phương. Mục tiêu cao nhất của phong trào không nằm trên những trang báo cáo là phải chạm đến trái tim, để khơi dậy được tình yêu quê hương yêu trong lòng mỗi bạn trẻ.

Muốn làm được điều đó, tổ chức hội phải kiến tạo ra môi trường phù hợp để thanh niên tự giáo dục, tự rèn luyện, có quyết tâm dấn thân vào các mục tiêu kinh tế - xã hội cốt lõi của thành phố. "Hội phải nhạy bén nắm bắt xu thế, không ngừng đổi mới và sáng tạo phương thức hoạt động để đánh thức ý chí tự lực, tự cường, lòng tự tôn dân tộc và khát vọng vươn lên, khẳng định bản lĩnh của thế hệ trẻ Cần Thơ trong thời đại mới", anh Nguyễn Tường Lâm mong muốn.

Đặc biệt, hội phải có nhiều mô hình khác nhau để tập hợp được thanh niên cơ sở, qua đó xây dựng được nguồn lực lớn để hoạt động trên địa bàn rộng. "Hãy tăng cường tính linh hoạt, sáng tạo trong tư duy quản lý, vừa bảo đảm sự điều hành thống nhất, vừa phải thấu hiểu và tôn trọng đặc thù, sở thích riêng của từng nhóm thanh niên", anh Nguyễn Tường Lâm nói và lưu ý hội cần chủ động đồng hành, chăm lo đến thanh niên công nhân, dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo. Bởi, đây là những nhân tố hạt nhân giúp hội giữ vững trận địa tư tưởng, định hướng dư luận xã hội ngay từ cơ sở.

Kỳ vọng thêm ở thanh niên Cần Thơ, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết trong thời đại mới, việc sử dụng thành thạo trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số phải là kỹ năng phải có của mỗi cán bộ hội và thanh niên. Vì thế, hội cần chủ động hơn nữa trong việc đưa công nghệ và chuyển đổi số vào toàn bộ hoạt động của mình. Các mô hình như "Bình dân học vụ số", Tổ công nghệ số cộng đồng, đội hình thanh niên hỗ trợ chính quyền hai cấp hay đội hình xây dựng làng quê thông minh, đô thị thông minh cần tiếp tục được hoàn thiện để việc phục vụ cho cộng đồng ngày càng tốt hơn.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 45 anh, chị vào Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Cần Thơ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2029. Anh Nguyễn Trần Anh Duy, Phó bí thư Thành đoàn, được chọn cử làm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.Cần Thơ; các Phó chủ tịch hội gồm chị Đỗ Thị Ngọc Duy, anh Nguyễn Duy Phúc, anh Nguyễn Ngọc Huy, anh Võ Văn Kha và đại đức Thích Thiện Hậu (Lý Si Riêng)



